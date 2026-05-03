Ruski zamenik ministra postao je prvi visoki zvaničnik koji je pobegao od administracije Vladimira Putina nakon što je navodno prebegao u SAD usred istrage o prevari, javlja Dejli mejl.

Denis Bucajev (49) navodno je uspeo da napusti zemlju nakon što je smenjen sa funkcije zamenika ministra prirodnih resursa. Njega je 22. aprila otpustio premijer Mihail Mišustin. Veruje se da je ministar istog dana krenuo put Amerike, mada tačan datum odlaska još nije potvrđen.

Bucajev je putovao preko Minska u Belorusiji, zatim do Tbilisija u Gruziji, a potom za Ameriku. Tokom svog navodnog bekstva, očigledno je uspeo da izbegne FSB.

Bivši ministar je bio primoran da pobegne usred sveobuhvatne istrage o korupciji na visokom nivou, prenosi britanski list pozivajui se na Moskva tajms. Istraga o prevari navodno uključuje Bucajeva i druge visoko pozicionirane ličnosti u Ruskom ekološkom operateru – vladinoj agenciji koju je vodio do 2025. godine. Za sada nije jasno da li su protiv njega zvanično podignute optužnice.

Bucajev je prvi funkcioner takvog ranga unutar Putinove vlasti koji je uspeo da pobegne. Izveštaji potvrđuju da se on ne nalazi pod sankcijama Zapada.

Kuleba: Znam za američkog špijuna u Kremlju!

Ovaj beg se događa u trenutku kada je ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba izjavio da zna za američkog špijuna u Kremlju koji je možda upozorio Belu kuću na pripreme Rusije za rat u Ukrajini pre februara 2022. Ipak, nema potvrđenih izveštaja niti optužbi da je Bucajev američki špijun.

Istovremeno, uticajna pro-kremljovska influenserka Viktorija Bonja, koja ima 13 miliona pratilaca, uputila je direktno upozorenje Putinu zbog ekonomske krize. U vanrednom video obraćanju od 18 minuta, ona je poručila ruskom predsedniku da je narod spreman da "pukne".

"Ljudi vas se plaše. Obični ljudi, blogeri, umetnici, guverneri – svi vas se plaše", rekla je ona u retkom kritičkom tonu. Iako je ranije podržavala Putina, Bonja (46) tvrdi da lider Kremlja dobija lažne izveštaje od zvaničnika i da nema pravu predstavu o teškoćama sa kojima se Rusi suočavaju.