Majk Volc, američki ambasador u Ujedinjenim nacijama, izjavio je sinoć na konferenciji za medije da će SAD, zajedno sa Bahreinom i saveznicima u Persijskom zalivu, u Savetu bezbednosti podneti rezoluciju koja bi pozvala Iran na odgovornost za višemesečno blokiranje Ormuskog moreuza.

Rezolucijom bi se zahtevalo od Irana da prestane sa postavljanjem mina u moreuzu i da obustavi sve postupke oko naplate plovidbe, a tražilo bi se i da Teheran otkrije broj mina i lokacije na kojim su one postavljene, prenosi AP.

Majk Volc Foto: EPA Aaron Schwartz

Američka agencija navodi da nije jasno kakav će mehanizam sprovođenja, ako ga uopšte ima, rezolucija imati da bi se osiguralo ispunjavanje bilo kog od tih zahteva.

Savet bezbednosti UN Foto: Ap Okt 2015

Sličnu rezoluciju su SAD i njeni saveznici Savetu bezbednosti UN podneli nekoliko sati pre nego što je početkom aprila objavljen prekid vatre, ali ona nije usvojena zbog veta Rusije i Kine.

(Kurir.rs/FoNet)

