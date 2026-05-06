Nekoliko šumskih požara zahvatilo je u poslednje vreme poligone za vežbu holandskih vojnika i stručnjaci upozoravaju da treba ozbiljno preispitati upotrebu bojeve municije u sadašnjim sušnim vremenima.

Najteži požar zahvatio je poligon 't Harde', blizu grada Zvole, i taj poligon, koji čine šume i livade i koji holandska vojska koristi od 1877. godine, jedini je na kojem se koristi tenkovska bojeva artiljerijska municija.

Na tom terenu se, međutim, posle sušnog proleća danima širio požar, a gašenje su otežavali jak vetar i zaostala municija.

Posredstvom Mehanizma EU za civilnu zaštitu Holandija je zatražila pomoć iz Francuske i Nemačke. Požar je savladan tek proteklog vikenda, a samo na tom poligonu izgorelo je 500 hektara šume i niskog rastinja.

Miris dima osećao se u udaljenim holandskim mestima, a satelitski snimci su potvrdili da se ogroman oblak dima prostirao sve do Velike Britanije.

Šumskih požara je bilo i na vojnim poligonima kod Drentea i na poligonu kod Venloa, blizu granice sa Nemačkom, a na aerodromu Kempen je postojala opasnost da vatra zahvati i skladište sa kerozinom, piše FR.

Istraga uzroka požara još je u toku, ali stručnjaci već ukazuju da su osnovni uzrok klimatske promene - dugotrajna suša, pojačano isparavanje i sušna zemlja, što pogoduje prolećnim požarima.

Na meti kritike našli su se i vojska i njen glavni komandant, general Ono Ajhelshajm. Stručnjak za šumske požare Gvido van der Verft postavio je u izjavi za list NRC Handelsblad pitanje da li je u ovo godišnje doba zaista bila nužna upotreba bojeve municije na vežbama.

- Priroda je u ovo godišnje doba naprosto totalno "zapaljiva" - rekao je Van der Verft.

Zvaničnici aerodroma Kempen rekli su da su oni vojne vlasti u više navrata upozoravali da bojeva municija nosi opasnost izbijanja požara.

General Ajhelshajm rekao je, međutim, da ne misli da je potrebno prekinuti vežbe, sve dok se budu preduzimalu preventivne mere. Dodao je ipak da se pravila borbenih vežbi ubrzano prilagođavaju, piše nemački dnevnik.

Vojni stručnjaci kažu da se vežbe zbog međunarodnih bezbednosnih napetosti ne mogu odlagati, a da je teško preseliti manevre na tlo Poljske ili Nemačke.

Holandijaima ambiciozne planove i sadašnje brojno stanje svojih oružanih snaga od 80.000, računajući i rezerviste, želi do 2030. da poveća na 100.000. To, prema objašnjenjima nadležnih, znači i obuku novog osoblja, uključujući i korišćenje bojeve municije.