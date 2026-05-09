Do juče je potvrđeno šest slučajeva hantavirusaod osam sumnjivih slučajeva prijavljenih nakon izbijanja zaraze na kruzeru MV Hondius u Atlantskom okeanu, objavila je Svetska zdravstvena organizacija.

- Do 8. maja ukupno je prijavljeno osam slučajeva, uključujući tri smrtna slučaja (stopa smrtnosti od 38 odsto). Šest slučajeva laboratorijski je potvrđeno kao infekcija hantavirusom, a svi su identifikovani kao posledica virusa Anda, za koji je poznato da se prenosi između ljudi - navodi se u saopštenju SZO. Dodaje se i da se preostala dva slučaja smatraju „verovatnim“.

SZOnavodi da su četiri pacijenta trenutno hospitalizovana. Jedan je na intenzivnoj nezi u Johanesburgu u Južnoafričkoj Republici, dva su u različitim bolnicama u Holandiji i jedan u Cirihu u Švajcarskoj.

SZO je pojasnila da je osoba koja se leči u bolnici u Dizeldorfu u Nemačkoj testirana negativno i da se „stoga više ne smatra slučajem“.