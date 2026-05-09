Slušaj vest

Do juče je potvrđeno šest slučajeva hantavirusaod osam sumnjivih slučajeva prijavljenih nakon izbijanja zaraze na kruzeru MV Hondius u Atlantskom okeanu, objavila je Svetska zdravstvena organizacija.

- Do 8. maja ukupno je prijavljeno osam slučajeva, uključujući tri smrtna slučaja (stopa smrtnosti od 38 odsto). Šest slučajeva laboratorijski je potvrđeno kao infekcija hantavirusom, a svi su identifikovani kao posledica virusa Anda, za koji je poznato da se prenosi između ljudi - navodi se u saopštenju SZO. Dodaje se i da se preostala dva slučaja smatraju „verovatnim“.

Snimci sa kruzera "MV Hondius" na kojem je izbila epidemija hantavirusa i preminule tri osobe Foto: Qasem Elhato/Qasem Elhato, screenshot AP

SZOnavodi da su četiri pacijenta trenutno hospitalizovana. Jedan je na intenzivnoj nezi u Johanesburgu u Južnoafričkoj Republici, dva su u različitim bolnicama u Holandiji i jedan u Cirihu u Švajcarskoj.

Kruzer MV Hondius tokom krstarenja na Atlantiku Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

SZO je pojasnila da je osoba koja se leči u bolnici u Dizeldorfu u Nemačkoj testirana negativno i da se „stoga više ne smatra slučajem“.

Kruzer MV Hondius, koji je putovao iz Argentine prema Zelenortskim Ostrvima, u centru je međunarodine pažnje otkako je SZO objavila da su tri putnika umrla i da se sumnja da su bili zaraženi hantavirusom.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaZdravstvena kriza na kruzeru Hondius: "Ovo je infekcija za koju se ranije smatralo da se ne prenosi između ljudi"
kruzer MV Hondius hantavirus Zelenortska Ostrva (15) copy.jpg
PlanetaSPREMA SE HAOS NA TENERIFIMA, OPSADNO STANJE NA OSTRVU! Stanovništvo BESNO zbog dolaska "KRUZERA SMRTI" Evo kad im stiže MV Hondius (FOTO/VIDEO)
kruzer hantavirus karta Evrope
Planeta"HANTAVIRUS SMRTONOSNIJI OD KORONE, IMATE SAVRŠENU OLUJU VIRUSA NA BRODU" Porastao broj zaraženih na "kruzeru smrti", u toku potraga za putnicima! (VIDEO, FOTO)
kruzer MV Hondius hantavirus Zelenortska Ostrva (15) copy.jpg
PlanetaPOTRAGA ZA 23 LJUDI ISKRCANIH S "KRUZERA SMRTI", DEO POD NADZOROM U AMERICI! Trka sa vremenom i u Argentini, traže se kontakti putnika koje je ubio HANTAVIRUS
kruzer MV Hondius hantavirus Zelenortska Ostrva (15) copy.jpg