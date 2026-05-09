Igračima kanadskog "Loto maksa" poručuje se da provere svoje tikete, nakon što je dobitni tiket za izvlačenje od 70 miliona dolara prodat negde u Bremptonu u Ontariju, dok zvaničnici nagoveštavaju da bi to mogao biti "sjajan poklon za Dan majki".

Dobitni tiket bio je za izvlačenje 8. maja, prema podacima "O-EL-Džija" (Lutrija Ontarija), ali zvaničnici napominju da je nekoliko drugih velikih nagrada takođe prodato u Ontariju u Kanadi.

"Od 2009. godine, igrači Loto maksa u Ontariju osvojili su više od 9,9 milijardi dolara, uključujući 122 džekpot dobitka i 1.003 Maksmilions nagrade", naveo je "O-EL-Dži" u imejlu za "CP24".

Izvučene i dodatne nagrade

Dodaju da je tiket za "Maksmilions" (dodatna izvlačenja) vredan 333.333,40 dolara prodat u Miltonu, Ontario, uz napomenu da se nagrada deli sa još dva dobitna tiketa prodata u Kvebeku i zapadnoj Kanadi.

Pored toga, pet "Maksplus" (dodatna igra) nagrada vrednih po 100.000 dolara prodato je u Ujedinjenim okruzima Preskot i Rasel u Ontariju, okrugu Simko u Ontariju i Kičeneru u Ontariju.

Još dve "Maksplus" nagrade od po 33.333,40 dolara prodate su u oblasti Peri Saund i Nipising u Ontariju, kao i u Stoni Kriku, kao deo zajedničke nagrade.

Tri "Enkor" (bonus igra) tiketa vredna po 100.000 dolara prodata su u Lukanu u Ontariju, regionu Kavorta Lejks i Torontu.

