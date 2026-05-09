"SJAJAN POKLON ZA DAN MAJKI" Neko je upravo postao bogatiji za 70 miliona dolara!
Igračima kanadskog "Loto maksa" poručuje se da provere svoje tikete, nakon što je dobitni tiket za izvlačenje od 70 miliona dolara prodat negde u Bremptonu u Ontariju, dok zvaničnici nagoveštavaju da bi to mogao biti "sjajan poklon za Dan majki".
Dobitni tiket bio je za izvlačenje 8. maja, prema podacima "O-EL-Džija" (Lutrija Ontarija), ali zvaničnici napominju da je nekoliko drugih velikih nagrada takođe prodato u Ontariju u Kanadi.
"Od 2009. godine, igrači Loto maksa u Ontariju osvojili su više od 9,9 milijardi dolara, uključujući 122 džekpot dobitka i 1.003 Maksmilions nagrade", naveo je "O-EL-Dži" u imejlu za "CP24".
Izvučene i dodatne nagrade
Dodaju da je tiket za "Maksmilions" (dodatna izvlačenja) vredan 333.333,40 dolara prodat u Miltonu, Ontario, uz napomenu da se nagrada deli sa još dva dobitna tiketa prodata u Kvebeku i zapadnoj Kanadi.
Pored toga, pet "Maksplus" (dodatna igra) nagrada vrednih po 100.000 dolara prodato je u Ujedinjenim okruzima Preskot i Rasel u Ontariju, okrugu Simko u Ontariju i Kičeneru u Ontariju.
Još dve "Maksplus" nagrade od po 33.333,40 dolara prodate su u oblasti Peri Saund i Nipising u Ontariju, kao i u Stoni Kriku, kao deo zajedničke nagrade.
Tri "Enkor" (bonus igra) tiketa vredna po 100.000 dolara prodata su u Lukanu u Ontariju, regionu Kavorta Lejks i Torontu.
(Kurir.rs/CTV/P.V.)