Posle jednog od najmasovnijih vazdušnih napada od početka rata, u kojem je Rusija tokom dva dana lansirala čak 1.567 dronova i 56 raketa, Volodimir Zelenski je naložio vojsci i specijalnim službama da hitno pripreme format odgovora.

Predsednik Ukrajine je na sednici Štaba vrhovnog komandanta objasnio da je Moskva primenila specijalnu taktiku gomilanja naoružanja kako bi namerno preopteretila sisteme PVO i nanela što veću štetu infrastrukturi.

Iako je ukrajinska odbrana uspela da obori 94 odsto dronova i 73 odsto raketa, balistički projektili ostaju najveća pretnja jer sistemi za njihovo presretanje nedostaju na mnogim kritičnim tačkama.

Zbog toga je Zelenski postavio jačanje antibalističke zaštite kao apsolutni prioritet broj jedan za ukrajinsku diplomatiju i vojsku u narednom periodu. On je naglasio da će se uspeh saradnje sa saveznicima meriti isključivo brojem novih radara i raketa koji stignu u zemlju tokom maja i juna.

Volodimir Zelenski u vojnoj uniformi Foto: Ukrainian Presidential Press Off / Zuma Press / Profimedia, Shutterstock

"Naložio sam Odbrambenim snagama Ukrajine i specijalnim službama da predlože moguće formate našeg odgovora na ovaj ruski udar", poručio je Zelenski.

Potvrđena smrt osam osoba

Dok se priprema vojni odgovor, situacija na terenu je i dalje kritična, naročito u Kijevu gde spasioci i dalje prekopavaju ruševine stambene zgrade.

Do sada je u glavnom gradu potvrđena smrt osam osoba, dok se sudbina još dvadesetak stanara ne zna, što ovaj napad čini jednim od najtragičnijih u poslednje vreme.