Hiljade pčela preplavile su travnjak Bele kuće, nakon što je pre nekoliko nedelja prva dama Sjedinjenih Američkih Država Melanija Tramp proširila pčelinje kolonije na imanju.

Kako je preneo Foks njuz, roj pčela se pojavio u blizini medijskog prostora na severnom travnjaku i nakon otprilike 20 minuta ušao u košnicu na drvetu u okviru kompleksa.

Nije jasno šta je izazvalo rojenje, ali se pretpostavlja da je povezano sa nedavnim širenjem pčelinjaka i aktivnošću u postojećim kolonijama.

Program pčelarstva u Beloj kući, koji je pokrenut 2009. godine, danas obuhvata više kolonija koje proizvode med za zvanične događaje, poklone i dobrotvorne svrhe, a procenjuje se da jedna kolonija može da dostigne i do 70.000 pčela tokom letnjih meseci.