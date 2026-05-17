Svetska zdravstvena organizacija (SZO)u nedelju je proglasila epidemiju ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi "vanrednim događajem javnog zdravlja od međunarodnog značaja", uz upozorenje da postoji rizik za susedne zemlje.

SZO je saopštila da epidemija, izazvana virusom "bundibugjo", ne ispunjava kriterijume pandemijske vanredne situacije, ali da su zemlje koje dele kopnene granice sa DR Kongom u visokom riziku od daljeg širenja.

Agencija Ujedinjenih nacija za zdravlje navela je u saopštenju da je do subote prijavljeno 80 sumnjivih smrtnih slučajeva, osam laboratorijski potvrđenih slučajeva i 246 sumnjivih slučajeva u provinciji Ituri u DR Kongu, u najmanje tri zdravstvene zone, uključujući Buniju, Rvamparu i Mongbvalu.

Ministarstvo zdravlja DR Konga saopštilo je u petak da je 80 ljudi umrlo u novoj epidemiji u istočnoj provinciji.

SZO je navela da bi 17. epidemija u zemlji, gde je ebola prvi put identifikovana 1976. godine, mogla biti i znatno veća, s obzirom na visoku stopu pozitivnih uzoraka i sve veći broj prijavljenih sumnjivih slučajeva.

Epidemija je "izuzetna" jer ne postoje odobrene terapije niti vakcine specifične za "bundibugjo virus", za razliku od sojeva "ebola-zair". Gotovo sve prethodne epidemije u zemlji izazvao je upravo soj Zair.

SZO je saopštila da epidemija u DR Kongu i Ugandi predstavlja rizik po javno zdravlje i drugih zemalja, jer su već zabeleženi neki slučajevi međunarodnog širenja.

Organizacija je savetovala državama da aktiviraju nacionalne sisteme za vanredne situacije i pojačaju kontrolu na granicama i glavnim unutrašnjim putevima.

U glavnom gradu Ugande, Kampali, u petak i subotu su prijavljena dva naizgled nepovezana laboratorijski potvrđena slučaja, uključujući jedan smrtni ishod, kod osoba koje su putovale iz DR Konga, navodi SZO.

Takođe je prijavljen i laboratorijski potvrđen slučaj u glavnom gradu DR Konga, Kinšasi, kod osobe koja se vraćala iz Iturija. SZO je naglasila da kontakti obolelih od "bundibugjo virusa" ne bi trebalo da putuju međunarodno, osim u slučaju medicinske evakuacije.

Agencija preporučuje trenutno izolovanje potvrđenih slučajeva i svakodnevno praćenje kontakata, uz ograničena domaća putovanja i zabranu međunarodnih putovanja do 21 dan nakon izlaganja virusu.

Istovremeno, SZO je pozvala zemlje da ne zatvaraju granice niti uvode restrikcije u trgovini i putovanjima iz straha, jer to može dovesti do neformalnih i nekontrolisanih prelaza. Guste tropske šume DR Konga prirodno su rezervoar virusa ebole.