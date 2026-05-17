PAKAO! POGLEDAJTE SUDAR AMERIČKIH BORBENIH AVIONA U VAZDUHU! Brojni svedoci U ŠOKU posmatrali eksploziju (VIDEO)
Dva borbena američka borbena aviona sudarila su se u vazduhu i eksplodirala tokom nastupa na aero-mitingu "Gunfighter Skies" u vazduhoplovnoj bazi Mauntin Houm u Ajdahu.
Avio-baza "Mauntin Houm", koja se nalazi oko 90 kilometara jugoistočno od Bojsija, bila je domaćin aero-mitinga "Ganfajter Skajs“ u nedelju kada je blokada počela. Ubrzo nakon 12.30 časova po lokalnom vremenu, u objavama na društvenim mrežama iz same baze prijavljeno je da je kompleks zatvoren.
U narednoj objavi, zvaničnici su naveli da se dogodio "incident sa vazduhoplovom", da su hitne službe na terenu i da je istraga u toku.
Lokalni list Ajdaho stejtsmen prenosi da su spasilačke ekipe hitno reagovale u bazi zbog "sudara u vazduhu", što je potvrdio i portparol baze.
Navodno, u pitanju su avioni Super Hornet i EA Growler američke ratne mornarice.
"Piloti uspeli da se katapultiraju"
Spiker je obavestio posetioce da su četiri člana posade uspela da se katapultiraju i da su uočena "četiri ispravna padobrana", naveo je ovaj medij.
Video-snimak gledalaca koji je podeljen sa lokalnim medijem KTVB prikazuje trenutak kada se dva aviona sudaraju u vazduhu, sa četiri vidljiva padobrana u blizini.
Velika američka medijska mreža Nekstar (u čijem je vlasništvu lokalni medij Kron4 koji je objavio informaciju) nije nezavisno potvrdila autentičnost ovih objava.
Ovo je prvi put u poslednjih osam godina da je avio-baza "Mauntin Houm" organizovala aero-miting, navodi Ajdaho stejtsmen.
Američka mornarica ima ogromno ratno vazduhoplovstvo
U Americi, Ratna mornarica (US Navy) nije samo gomila brodova - oni imaju stotine svojih borbenih aviona (poput Super Horneta i Growlera) koji su stacionirani na nosačima aviona, ali i u klasičnim bazama na kopnu.
Funkcionišu potpuno nezavisno od klasičnog Ratnog vazduhoplovstva (US Air Force).
(Kurir.rs/Kron4/P.V.)