Dva borbena američka borbena aviona sudarila su se u vazduhu i eksplodirala tokom nastupa na aero-mitingu "Gunfighter Skies" u vazduhoplovnoj bazi Mauntin Houm u Ajdahu.

Avio-baza "Mauntin Houm", koja se nalazi oko 90 kilometara jugoistočno od Bojsija, bila je domaćin aero-mitinga "Ganfajter Skajs“ u nedelju kada je blokada počela. Ubrzo nakon 12.30 časova po lokalnom vremenu, u objavama na društvenim mrežama iz same baze prijavljeno je da je kompleks zatvoren.

U narednoj objavi, zvaničnici su naveli da se dogodio "incident sa vazduhoplovom", da su hitne službe na terenu i da je istraga u toku.

Lokalni list Ajdaho stejtsmen prenosi da su spasilačke ekipe hitno reagovale u bazi zbog "sudara u vazduhu", što je potvrdio i portparol baze.

Navodno, u pitanju su avioni Super Hornet i EA Growler američke ratne mornarice.

"Piloti uspeli da se katapultiraju"

Spiker je obavestio posetioce da su četiri člana posade uspela da se katapultiraju i da su uočena "četiri ispravna padobrana", naveo je ovaj medij.

Video-snimak gledalaca koji je podeljen sa lokalnim medijem KTVB prikazuje trenutak kada se dva aviona sudaraju u vazduhu, sa četiri vidljiva padobrana u blizini.

Velika američka medijska mreža Nekstar (u čijem je vlasništvu lokalni medij Kron4 koji je objavio informaciju) nije nezavisno potvrdila autentičnost ovih objava.

Ovo je prvi put u poslednjih osam godina da je avio-baza "Mauntin Houm" organizovala aero-miting, navodi Ajdaho stejtsmen.

Američka mornarica ima ogromno ratno vazduhoplovstvo

U Americi, Ratna mornarica (US Navy) nije samo gomila brodova - oni imaju stotine svojih borbenih aviona (poput Super Horneta i Growlera) koji su stacionirani na nosačima aviona, ali i u klasičnim bazama na kopnu.