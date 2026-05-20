Zemljotres jačine 5,6 stepeni Rihterove skale pogodio je u sredu ujutru istočni deo Turske, saopštile su tamošnje službe za vanredne situacije.

Prema podacima turske Uprave za katastrofe i vanredne situacije (AFAD), potres je zabeležen u 9 časova ujutru u okrugu Batalgazi, unutar provincije Malatja, na dubini od 7 kilometara.

Potres se snažno osetio duž tursko-sirijske granice, a regionalni mediji prenose da se podrhtavanje tla osetilo čak i u udaljenom Libanu.

Iako za sada nema neposrednih izveštaja o žrtvama ili ozbiljnijoj materijalnoj šteti, lokalni televizijski snimci zabeležili su trenutke panike, evakuaciju škola i brojne građane koji su u strahu istrčali na ulice.

Snimci zemljotresa

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci trenutka kada je zemljotres pogodio područje, a na njima se vidi kako ljudi u panici beže iz zgrada i pokušavaju da pronađu sigurno mesto dok se tlo snažno trese.

Nastava je obustavljena zbog bezbednosti učenika.

Potres se snažno osetio u Dijarbakiru, Kahramanmarašu, Adijamanu, Tunceliju, Elazigu, i Šanliurfi.

Seizmički aktivna zona i bolno sećanje na 2023. godinu

Turska je geografski pozicionirana na veoma trusnom tlu ispresecanom velikim rasedima, zbog čega su zemljotresi na ovom području česta i predvidiva pojava.

Ipak, ovaj najnoviji potres uneo je dodatan nemir među stanovništvo koje se još uvek oporavlja od katastrofalnih događaja s početka 2023. godine.

Podsećanja radi, tada je razoran zemljotres jačine 7,8 stepeni Rihtera odneo više od 53.000 života u Turskoj, ostavivši iza sebe stotine hiljada uništenih ili teško oštećenih objekata u 11 južnih i jugoistočnih provincija.

Ova tragedija nije zaobišla ni susednu Siriju, gde je u severnim delovima zemlje poginulo još oko 6.000 ljudi.

(Kurir.rs/AP)

