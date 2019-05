IZABRAN NOVI ŠEF FPÖ: Posle skandala sa video snimkom i Štraheove ostavke na čelo Slobodarske partije stao Norbert Hofer!

Hofer je preuzeo vodstvo FPÖ, nakon što je Hajnc Kristijan Štrahe, zbog afere oko video snimka na kojem obećava jednoj Ruskinji državne poslove za finansijsku pomoć njegovoj stranci, podneo ostavku na sve funkcije. Na idućoj sednici nadležnih tela stranke, koja će biti održana posle izbora za Evropski parlament, odluka Predsedništva biće formalno potvrđeno, navedeno je u saopštenju.



Na toj sednici, kako je najavljeno, biće rešena i sva ostala personalna pitanja u cilju budućnosti FPÖ. Blagovremeno pred parlamentarne izbore biće organizovana vanredna skupština stranke. U saopštenju se najavljuje i da će, ako koalicioni partner u austrijskoj vladi Narodna partija (ÖVP) kancelara Sebastijana Kurca, bude smenila Herberta Kikla sa mesta ministra unutrašnjih poslova, svi članovi vlade iz redova slobodaraca podneti ostavku. Sve odluke u Predsedništvu, kako se ističe, donete su jedinstveno, a Štraheu je iskazana zahvalnost za dugogodišnji rad.

"FPÖ ulazi složno u naredne parlamentarne izbore. Ja ću u okviru svoje nove odgovornosti učiniti sve da ostvarimo dobar rezultat na izborima doslednim radom FPOÖ u interesu naše domovine", naglasio je Hofer.



U video poruci, objavljenoj na društvenim mrežama, Hofer je istakao da se reči koje su se čule na video snimcima, na kojima su Štrahe I doskorašnji potpredsednik FPÖ Johan Gudenus, neoprostive, zbog čega su se oni i povukli, kako bi omogućili dalji rad FPÖ u vladi na dobrobiti zemlje.



FPÖ je, kako je podsetio, puno uradila u protekle dve godine za Austriju, pre svega je jasno ukazala da se ne sme ponoviti 2015.kada je postojala nekontrolisana migracija.

"ÖVP je pored ostavki Štrahea I Gudenusa, htela da skine I Kikla, ali ja to nisam mogao da prihvatim, jer je upravo on osoba koja je posebno pazila da nemamo nekontrolisanu migraciju u Austriji", kazao je Hofer.



On je istakao da će učiniti sve da FPÖ ostane snažna partija bilo u vladi ili opoziciji, jer je, kako dodaje, moguće sa oba nivoa pozitivno uticati na razvoj zemlje. Hofer je jedan od najuspešnijih političara FPÖ u bliskoj prošlosti, jer je na prošlim predsedničkim izborima ušao u drugi krug glasanja i tesno izgubio od aktuelnog predsednika Aleksandera van der Belena.



Nakon predsedničkih izbora u više navrata je pominjano da bi on mogao svrgnuti Štrahea, ali Hofer to nije želeo, već je jasno rekao da namerava da se kandiduje na idućim izborima za predsednika Austrije.

Kurir.rs/Tanjug

Foto printscreen RT

Kurir