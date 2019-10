UŽASAN ZLOČIN U LINCU: Migrant iz Avganistana ubio nožem dvoje ljudi, pa izjavom šokirao istražnog sudiju (VIDEO)

Na Univerzitetskoj bolnici umro je David H. (32), radnik Crvenog krsta koji je radio u centru za tražioce azila u Vulovicu.

Iako je neposredno posle napada objavljeno da je van životne opasnosti, u petak je podlegao teškim povredama.

Ein Toter: 33-Jähriger ersticht Mann auf Flucht https://t.co/WhALAjOUXS — Wolfgang Nics 🇦🇹 (@nicsw7) October 14, 2019

Nakon što je izbo Davida, Avganistanac je napustio centar i tokom bekstva ubio i 63-godišnjeg farmera iz obližnjeg sela.

Jamal A. je brzo uhapšen i već u sredu se pojavio kod istražnog sudije u Lincu koga je potom šokirao svojim zahtevom.

"Obećavam da to više nikada neću učiniti. Ne mogu da objasnim zašto sam to uradio. Želim da me pustite da idem u grad", rekao je.

Određen mu je pritvor, a uskoro će biti optužen za dvostruko ubistvo. Azilantski centar u Vulovicu je raspušten posle brutalnog zločina.

Kurir.rs/Radiosarajevo.ba

Foto: Youtube/Printscreen

Kurir