AUSTRIJA VIŠE NIJE OBEĆANA ZEMLJAE! Sve je više zaposlenih jedva krpe kraj s krajem, NAJUGROŽENIJI GASTARBAJTERI!

Zbog stalno rastućih cena namirnica, struje i grejanja sve je više zaposlenih u Austriji koji kažu da jedva krpe kraj s krajem"

Prema istraživanju Radničke komore (AK) 54 odsto zaposlenih kaže da im plata jedva ili više ne pokriva životne potrebe, a najteža je situacija kod žena i stranih državljana. U pojedinim privrednim granama je posebno teško zaposlenima da finansijski pokriju sve potrebe. Tako u trgovini više od dve trećine zaposlenih gotovo da ne može da pokrije sve finansijske obaveze i životne potrebe. Slično je i sa zaposlenima u ugostiteljstvu i turizmu, jer dve trećine ispitanika kaže da im plata jedva pokriva sve potrebe. Istraživanje koje se sprovodi kvartalno pokazalo je da broj zaposlenih kojima plata nije dovoljna za život raste svakog kvartala za jedan do dva odsto. "To ne zvuči mnogo, ali to je oko 60.000 ljudi", objasnio je autor studije Danijel Šenher. Prema AK, u Austriji je trenutno je 300.000 ljudi ugroženo siromaštvom i pored činjenice da su zaposleni, a među njima nisu samo oni koji su zaposleni pola radnog vremena.

