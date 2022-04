ŠMIT POKUŠAVA DA OBESMISLI I UKINE REPUBLIKU SRPSKU! Vukadinović tvrdi: On je turista u BiH kome NE SMEMO IGNORISATI POTEZE

Politički analitičar je istakao da su se Brisel i Berlin pokazali kao sekundarni igrači i da moraju da se povinuju Londonu i Vašingtonu oko bitnih pitanja.

- Možemo da očekujemo samo još nove i veće pritiske. Pritisci idu iz istog pravca odnosno zapada. Kada kažemo zapad to je možda mnogo široko, bolje je reći iz Vašingtona i Londona konkretno. Brisel i Berlin su se pokazali kao sekundarni igrači. Brisel kao predstavnica EU i Berlin kao predstavnica Nemačke. Pokazali su se kao sporedni igraci koji moraju da se povinuju osovini odnosno Londonu i Vašingtonu - rekao je Vukadinović.

foto: Kurir Televizija

Analitičar smatra da su Kurti i Đukanović instrumenti zapada i da oni očekuju nešto od svojih obavljenih zadataka u smislu nagrade.

- Albin Kurti i Milo Đukanović su apsolutno instrumenti zapada. Oni odrađuju posao šefa, ali očekuju da će dobiti neku političku kosku za sebe i za svoje lične i nacionalne ciljeve - istakao je Vukadinović.

Istakao je da Šmit nastavlja sa rusofobnom i srbofobnom politikom i da se ne smeju zanemariti njegovi potezi.

- Slažem se sa ovom izjavom povodom napada Đukanovića i Kurtija. Ali sa ovom metaforom o vuku i muvama. Mada se zato ne slažem sa onim što se trenutno dešava, a to je da mora biti mnogo odlučniji stav podrške Beograda Banjaluci. Kada je reč o Kristijanu Šmitu, on je kako kažu nemački građani turista na putovanju kroz BiH. Ali, on je predstavnik Nemačke kao velike evropske sile i voljom je tu Vašingtona i Londona. Jeste on nelegitiman i takozvani, ali ne možemo ignorisati njegove poteze. Kristijan Šmit nastavlja sa tom agresivnom, rusofobnom i srbofobnom politikom. Sa tom politikom pokušava da derogira, ukine ili bar obesmisli Republiku Srpsku. Kada vi uzmete imovinu i uzmete te poluge koje utiču na ekonomski život građana. Šta onda ostaje od Republike Srpske? Pa folklor mogu samo da organizuju - rekao je Vukadinović.

