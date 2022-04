GALIJAŠEVIĆ: NAPADNUTA JE BIH, A NE DODIK! Šmit ne poštuje Dejtonski sporazum, SAMO PRAVI PROBLEME!

Dževad Galijašević, ekspert za radikalni islamizam i terorizam, istakao je da napad na Milorada Dodika nije personalne prirode, već je u pitanju agresija na BiH.

- Problem nije personalne prirode. Ovde nije reč o Miloradu Dodiku kao građaninu. Ovde je reč o Bosni i Hercegovini (BiH), ona je napadnuta. Ovo je agresija na državu BiH. Jedna članica Ujedinjenih nacija (UN) nije zaštićena poveljom UN i napada se na njene vodeće i glavne institucije. Dodik je član najviših organa vlasti BiH i predstavlja vrhovnu komandu. Istovremeno napad je i na predsednicu Republike Srpske Željku Cvijanović. Oboje su napadnuti kako bi BiH ostala u tom kolonijalnom blatu u kome će odluke donositi u njeno ime nekakvi pojedinci - rekao je Galijašević u uključenju za jutarnji program Kurir televizije.

Osvrnuo se i na bonska ovlašćenja i naveo da tako nešto ne postoji da bi se dalo za pravo nekome da bude iznad zakonodavnih institucija.

- Ovde nije reč da li postoje bonska ovlašćenja. Ne postoje nikakva ovlašćenja kojim bi UN, Savet bezbednosti ili međunarodni zakon o miru bilo kome dao za pravo da donosi zakone u ime zakonodavnih institucija - istakao je Galijašević.

DODIK O ŠMITU Kristijan Šmit kojeg je Evropska Unija izabrala, ali njegov mandat nije još potvrđen u Savetu Bezbednosti, iskoristio je bonska ovlašćenja da bi stavio van snage Zakon o nepokretnoj imovini prema kojem ingerencije ima entitet, a ne država. Član Predsedništva Milorad Dodik tada je rekao da je Šmitu završen godišnji odmor i može da se vrati kući. - Najbolji sinovi Republike Srpske nisu izginuli da bi neizabrani Nemac Kristijan Šmit krčmio ono za šta su dali najvrednije - svoje živote - poručio je Dodik.

Voditelja Gorana Anđelkovića interesovalo je da li visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit može da koristi Bonska ovlaštenja ukoliko njegov mandat nije verifikovan u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Dejan Mastilović, direktor izdavačke kuće "Filip Višnjić", istakao je da je Šmit samim dolaskom počeo da pravi velike probleme i da ne poštuje Dejtonski sporazum.

- Mi u Republici Srpskoj njega tretiramo kao gosta koji je tu došao i ne bi trebalo da pravi probleme. Nažalost on je počeo da ih pravi. On ne zna kada je nastala Bosna i Hercegovina. BiH je nastala u Dejtonu 1995. godine, a ne 1991. ili 1992. godine kada se raspala Jugoslavija. Čovek ne zna da postoji Dejtonski ustav i da u njemu sve jasno piše od toga čije su šume i vode do toga čije je poljoprivredno zemljište - rekao je Mastilović.

- Koliko su ozbiljne te pretnje Miloradu Dodiku - pitao je voditelj Goran Anđelković.

- Srećom i Republika Srpska je ozbiljna. Ima ozbiljnog ministra policije, čovek je ratni komandant specijalne jedinice Republike Srpske. Teško je bio ranjen i jedva je preživeo. To je čovek koji je razvio sistem bezbednosti. Napravio je dve specijalne jedinice sa po 3.000 specijalaca. Napravio je obaveštajnu agenciju RS - rekao je Mastilović.

