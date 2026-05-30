Zvorničanina A.S. za kojim je raspisano pet potraga, od kojih je jedna međunarodna, zbog više izvršenih krivičnih dela, uhapsili su u četvrtak 28. maja, službenici Policijske stanice Istočno Novo Sarajevo.
UHAPŠEN ČOVEK SA ČAK PET POTERNICA: Zvorničanina zaustavila policija, on im dao lažna dokumenta!
- Takođe, lice je prilikom kontrole dalo lažne podatke o imenu i pasoš za koji je proverama utvrđeno da je falsifikovan, čime je počinio krivično delo falsifikovanje isprave - saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.
Kako su dodali, o svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.
- Nakon dokumentovanja predmeta lice će biti predatao policijskim službenicima Okružnog centra Sudske policije u Bijeljini - dodali su oni.
