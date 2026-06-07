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Prema navodima Tužilaštva, incident se dogodio 2. juna ove godine u porodičnoj kući u kojoj osumnjičeni živi sa vanbračnom suprugom.

Tužilaštvo sumnja da je muškarac potom uzeo preklopni nož te krenuo za ženom koja je pokušala da pobegne iz kuće. Sustigao ju je u dvorištu, oborio na tlo i fizički savladao, a zatim joj zadao više uboda nožem po različitim delovima tela.

Povređena žena zadobila je više ubodnih rana u predelu grudnog koša, leđa, nadlaktice i podlaktice, kao i povrede vilice. Uprkos teškom napadu, preživela je zadobijene povrede.

Osumnjičenom se stavlja na teret da je s umišljajem pokušao usmrtiti člana porodice, čime je, prema kvalifikaciji Tužilaštva, počinio krivično delo ubistvo u pokušaju.

O predlogu za određivanje pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Kantonalnog suda u Zenici.