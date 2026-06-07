HOROR U ZAVIDOVIĆIMA: Napio se, pa zgrabio nož i iskasapio vanbračnu suprugu! Jurio za njom, ubadao u GRUDI, RUKE I LICE
Prema navodima Tužilaštva, incident se dogodio 2. juna ove godine u porodičnoj kući u kojoj osumnjičeni živi sa vanbračnom suprugom.
B. N. se, kako se navodi, prethodno napio, nakon čega je došlo do verbalnog sukoba između njega i H. S.
Tužilaštvo sumnja da je muškarac potom uzeo preklopni nož te krenuo za ženom koja je pokušala da pobegne iz kuće. Sustigao ju je u dvorištu, oborio na tlo i fizički savladao, a zatim joj zadao više uboda nožem po različitim delovima tela.
Povređena žena zadobila je više ubodnih rana u predelu grudnog koša, leđa, nadlaktice i podlaktice, kao i povrede vilice. Uprkos teškom napadu, preživela je zadobijene povrede.
Osumnjičenom se stavlja na teret da je s umišljajem pokušao usmrtiti člana porodice, čime je, prema kvalifikaciji Tužilaštva, počinio krivično delo ubistvo u pokušaju.
O predlogu za određivanje pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Kantonalnog suda u Zenici.
(Kurir.rs/Avaz)