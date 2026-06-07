Slušaj vest

Uviđaj obavljaju dežurni tužilac i istražioci SKP MUP-a TK.

- H.T. (64) je lišen slobode i osumnjičen je da je nakon verbalnog sukoba sa komšijama iz automatske puške ispalio više hitaca, usmrtio komšiju N.Ć. (54) i ranio njegovu suprugu A.Ć. (47) - navode iz Tužilaštva.

Pucao i na brata ubijenog muškarca



Takođe navode da ga sumnjiče da je više hitaca ispalio i prema bratu ubijenog muškarca, ali ga nije pogodio.

- Tužilac je izdao naredbu za obdukciju tela preminulog kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti. Biće izdate i naredbe za sva druga relevantna veštačenja, te se preduzimaju sve potrebne istražne radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti vezanih za počinjena krivična dela - navode iz Tužilaštva.

U toku je kriminalistička obrada



Nad osumnjičenimće biti obavljena kriminalistička obrada, nakon čega će, uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu, biti predat u nadležnost Tužilaštva i prema njemu će biti preduzete dalje mere i radnje.

Šta kažu iz policije?



Kako je potvrđeno jutros iz MUP-a Tuzlanskog kantona, danas oko 10:40 sati PS Živinice prijavljeno je da je u naselju Čifluk u Banovićimadošlo do upotrebe vatrenog oružja i da ima povređenih lica.

- Na mesto događaja upućeni su policijski službenici PS Banovići i OKP PU Banovići, kao i SHMP Doma zdravlja Banovići. Navodi prijave su potvrđeni, a na mestu događaja zatečeni su telo muške osobe bez znakova života i jedna povređena ženska osoba, koja je prevezena u JZU UKC Tuzla - navodi se u saopštenju.

Pronađena puška



Ističu da je na mesto događaja upućen Tim za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP-a TK, koji je zajedno sa policijskim službenicima PS Banovići pronašao i stavio pod kontrolu lice koje se dovodi u vezu sa upotrebom vatrenog oružja.

Navode da se radi o H.T., koji je uhapšen i sproveden u službene prostorije PS Banovići.