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Predsednik SNSD-a,Milorad Dodik poručio je da Velika Britanija u kontinuitetu pokazuje tendenciozno antisrpsko ponašanje i neprijateljski stav prema Republici Srpskoj, komentarišući najavljenu raspravu u britanskom Domu lordova o stanju u BiH.

Dodik je istakao da je rasprava u Domu lordova samo "stari manir imperatora" koji, umesto da se bave sopstvenim problemima, žele da dele lekcije drugima.

- To je stari manir imperatora da razmišljaju i razgovaraju o drugima, a ne o sebi. U Belfastu vidimo da imamo pobunu, eksplozije i nemire, a oni nama pričaju o miru ovde, gde mira i te kako ima. Ako hoćete da se bavite nekim drugim, onda prvo vi morate biti perfektni - poručio je Dodik.

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Lider SNSD-a je naglasio da u BiH nema otvorenih problema niti ekscesa, te da je jedini zahtev Republike Srpske povratak na izvorni Dejtonski sporazum.

- Mi hoćemo ustavnu BiH. Neka nam vrate ustavnu BiH koju nam je oteo njihov državljanin Pedi Ešdaun, a ne da se prave blesavi u Domu lordova i nama pričaju kako smo mi neki loši momci. Neka se bave svojim intervencionalizmom u Velikoj Britaniji, umesto da odu u Belfast i tamo pokušaju da smire situaciju koju imaju na svom prostoru - jasan je Dodik.

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Britanski Dom lordova danas bi trebalo da raspravlja o stanju u BiH, a u objavljenom izveštaju, između ostalog, navode da Rusija nastavlja pružati političku podršku vlastima Srpske.

Posebnu pažnju u dokumentu posvetili su upravo predsedniku SNSD-a, tvrdeći da njegova politika "slabi državne institucije".

Dodik odbacuje ove navode, ocenjujući ih kao dokaz kontinuiranog neprijateljskog stava Britanije prema srpskom narodu.

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- Mislim da treba biti jasno da tamo u Domu lordova postoji neka Helićeva koja potencira najgoru moguću priču o nama. To nikada nije imalo efekta, a nije ni prvi put da se o tome raspravlja. Šta će oni? - zaključio je Dodik.