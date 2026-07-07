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Navršilo se 12 godina od misterioznog nestanka Bojana Koprene (1988) iz Banjaluke, a porodica i dalje nema nikakve informacije o njegovoj sudbini i ne gubi nadu da će se istina kad tad otkriti!

Bojanova sestra Sanja Koprena kaže da se nada da je njen brat živ, jer tokom potrage nije pronađen nijedan dokaz koji bi je uverio u suprotno.

”Ja se iskreno nadam da je moj brat živ... Ali, ne daj Bože i da je ono najgore, želim da se sazna istina. I dalje tvrdim da neko mora znati nešto, a ja od potrage za istinom nikada neću odustati”, rekla je Koprena.

Pronađen zapaljeni automobil

Bojan Koprena nestao je 7. jula 2014. godine, u večernjim časovima. Poslednji put je viđen u ”Krči kod Roze”, u kojoj je radio, u Kolima kod Banjaluke. Prema izjavama svedoka u kafanu je došao sam i u njoj kratko zadržao. Za to vreme razgovarao je sa vlasnikom kafane i dve žene, a potom se odvezao automobilom ”opel vektra”. Od tada mu se izgubio svaki trag. Nakon prijave nestanka, pokrenuta je opsežna potraga i 9. jula njegov automobil je pronađen zapaljen u zaseoku Udovčići. Već tada se sumnjalo da je Koprena ubijen, ali su zvanične sumnje policije javnosti saopštene tek u septembru 2014. godine.

Porodica sumnja da tužilac ”koči” istragu, tražiće zamenu

Njegova sestra Sanja kaže da je u policiji i tužilaštvu uveravaju da se na slučaju aktivno radi, ali nije zadovoljna radom postupajućeg tužioca.

”Porodica će tražiti da se predmet dodeli nekom drugom tužiocu, jer imam utisak da postupajući tužilac ”koči” istragu. Moji roditelji su i ranije hteli da je zamene, ali sam ih odgovarala smatrajući da najbolje poznaje predmet, jer na njemu radi od starta. Međutim, u poslednje vreme ne želi više ni da me primi, ni da razgovara sa mnom. Samo mi kratko, preko telefona, saopšti da `nema ništa novo da mi kaže`”, priča Sanja.

Samo jedna osoba nije bila na poligrafu

Ona tvrdi da je dobro upoznata sa svime što je u istrazi rađeno, ali su joj neke stvari ostale nejasne.

”Nije mi jasno zašto samo vlasnik ”Krče kod Roze” nije bio na poligrafu, a poligrafski su ispitani svi drugi koji su te noći bili u kafani. On jeste dao iskaz, ali nije poligrafiski testiran i sumnjam da bi mogao imati neke informacije. To je malo mesto i nemoguće je da niko ništa ne zna”, kaže Sanja Koprena.

Punih 12 godina sestru muči to što joj je Bojan pre nestanka u više navrata govorio da joj mora reći ”nešto važno”, ali to nikada nije učinio.

Bojan Koprena Foto: Uprava policije

”Svaki put bi se nešto isprečilo... Slično je rekao i drugim ljudima, koji se međusobno ne poznaju, ali ne znam o čemu se radilo”, kaže Sanja.

U jami pronađena ljudska kost

Slučaj Bojana Koprene važi za jedan od najpoznatijih nerešenih slučajeva u Republici Srpskoj. Na predmetu je radilo na stotine policajaca, koji su u više navrata u potrazi za telom ili tragovima pretraživali Manjaču. Sistemom ”češljanja” pređeno je više od 10 kvadratnih kilometara terena, između sela Kola i Bukvalek, ali nikakvi dokazi nisu otkriveni. U ”češljanju” terena učestvovali su meštani, lovci, polaznici policijskih škola. U nekoliko navrata speleolozi su pretraživali jame, ali bez uspeha.

Do određenog pomaka u istrazi se došlo u julu 2018. godine. Tada je u jami na Manjači pronađeno više kostiju, među kojima je navodno i koščica ljudskog stopala za koje se sumnjalo da pripada nestalom Kopreni, što iz tužilaštva zvanično nikada nije potvrđeno.

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