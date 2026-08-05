U Tržačkoj Rašteli kod Cazina danas je ubijena jedna osoba, a zbog sumnje da je počinio ubistvo uhapšen je Huso Aličajić. Meštani navode da je ubijeni bio dobar komšija.
Bosna i Hercegovina
UBISTVO KOD CAZINA: Osumnjičeni likvidirao komšiju, odranije poznat policiji
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U Tržačkoj Rašteli kod Cazina danas je ubijena jedna osoba.
Kako kažu meštani, ubijeni je bio divan komšija s kojim nisu imali nikakvih problema.
Na licu mesta se trenutno ne nalaze pripadnici MUP USK.
Kurir.rs/Avaz
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