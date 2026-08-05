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U Tržačkoj Rašteli kod Cazina danas je ubijena jedna osoba.

Kako piše "Avaz", zbog ubistva komšije uhapšen je H. A., koji je odranije poznat policiji.

Kako kažu meštani, ubijeni je bio divan komšija s kojim nisu imali nikakvih problema.

Na licu mesta se trenutno ne nalaze pripadnici MUP USK.

Kurir.rs/Avaz

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