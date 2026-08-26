Slušaj vest

Mladog medveda koji je upao u duboku jamu među stenama nedaleko od Mostaraspasila su dvojica lovaca, saopštila je lovačka organizacija koja je na svojim društvenim mrežama objavila i snimak spasavanja.

Prema navodima Jedinstvene lovačke organizacije, medvedić se našao na dnu duboke i teško pristupačne rupe iz koje, zbog strmih i klizavih stena, nije mogao sam da izađe.

Lovci su odmah spustili konopac, a nakon nekoliko pokušaja životinja ga je prihvatila zubima i počela da se izvlači prema površini. U izvlačenju su mu pomogla i dvojica lovaca, koji su uspeli da ga izvuku iz jame i vrate u prirodu.

Dvojica lovaca pronašla su mladog medveda tokom obilaska jednog od pojilišta u lovištu na planinama Prenj i Velež.

Spasavanje bilo veoma opasno

Ovaj poduhvat bio je izuzetno opasan zbog snage mladog medveda, ali i mogućnosti da se pojavi medvedica. Ona u ovakvim situacijama može da reaguje izuzetno agresivno i napadne ljude kako bi zaštitila svoje mladunče.

Iz lovačke organizacije dodali su da je ovaj neobičan događaj još jednom pokazao koliko redovni obilasci terena mogu biti važni za divljač.

Lovci tokom obilazaka prate stanje životinja, obilaze hranilišta i pojilišta i mogu da uoče životinje kojima je potrebna pomoć.

Mrki medved jedna je od najvećih i najznačajnijih divljih životinja na području Bosne i Hercegovine.

Na području Mostara živi oko 11 medveda

Prema dostupnim podacima, na području grada Mostara procenjuje se da živi oko 11 medveda, dok je procena za celu Hercegovačko-neretvansku županiju veća i iznosi oko 30 jedinki.

Područje Prenja i Veleža jedno je od prirodnih staništa ove velike zveri.