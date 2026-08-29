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Banjalučanin M. I. uhapšen je zbog sumnje da je telefonom zapretio da će baciti eksplozivnu napravu na sportsku kladionicu u Banjoj Luci.

Iz Policijske uprave Banja Luka saopšteno je da je pretnja upućena 19. avgusta.

- Policijski službenici Policijske uprave Banja Luka lišili su juče slobode lice M. I. iz Banja Luke, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo "Ugrožavanje sigurnosti". Navedeno lice sumnjiči se da je 19. augusta putem telefona pozvalo sportsku kladionicu u Banjaluci i uputilo pretnju da će baciti eksplozivnu napravu na objekat kladionice - naveli su iz PU Banja Luka.

Nakon kompletiranja i dokumentiranja predmeta, protiv M. I. bit će podnesen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka zbog počinjenog krivičnog dela.

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