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Trebinjska brda satima su zahvaćena velikim požarima, a vatra se širi kroz područja u okolini grada i ugrožava sela u kojima živi lokalno stanovništvo. Situacija je izuzetno ozbiljna, pa su na teren izašli vatrogasci i pripadnici Vojske, dok su se i sami meštani organizovali kako bi zaštitili svoje domove i imovinu.Prema svedočenju meštana, požar se prostire na velikom području, a plamen i dim mogu se videti iz više sela. Posebno su ugrožena naselja duž pravca od Begović kule prema Šaranima, pa sve do Podstrašivice, dok je vatra zahvatila i selo Mumali.

Širi se vatra

-Od Begović kule prema Šaranima pa sve do Podstrašivice sve gori. Svi smo ugroženi. Selo Mumali gori. Ljudi brane svoje kuće. Grad je odmah poslao pomoć da se pomogne ljudima“, rekao je za naš portal meštanin sela Bioci Dragan Mijanović.

00:08 Gore Trebinjska brda Izvor: Kurir

Kako navodi Mijanović, prema informacijama koje je čuo na terenu, požar je mogao da izbije nakon problema sa električnom mrežom.

„Bilo je, kako bih rekao, neka grmljavina i žica od struje je pala i sve zapalila. To su sela gde ima ljudi. Ja čuvam stoku u selu Bioci i vidim sa brda kako sve gori“, kaže Mijanović.

Sve je zapaljeno

1/4 Vidi galeriju Opasno stanje na terenu Foto: Kurir

Meštani su, kako navode, odmah priskočili u pomoć i organizovali se kako bi pokušali da spreče da se vatra približi kućama. Istovremeno, nadležne službe ulažu velike napore da lokalizuju požare i stave situaciju pod kontrolu.Prisustvo pripadnika Vojske i vatrogasnih ekipa dodatno svedoči o ozbiljnosti situacije. Borba sa vatrenom stihijom traje satima, dok jak požar i nepristupačan teren dodatno otežavaju intervenciju. Student Uroš Stanišić koji boravi u selu Bioci nam je dostavio fotografije i snimke.

Opasno na terenu

Najveća briga meštana trenutno je da vatra ne zahvati objekte i domaćinstva koje obiluju životinjama. Mnogi su ostali na svojim imanjima kako bi, zajedno sa ekipama na terenu, zaštitili kuće, stoku i drugu imovinu. Situacija na području Trebinjskih brda i dalje je napeta, a meštani sa strepnjom prate kretanje vatrene linije i nadaju se da će nadležne službe uspeti da obuzdaju požar pre nego što ugrozi još veći broj domaćinstava.