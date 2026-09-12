Turista iz BiH (29) uhapšen je u Rimu nakon što je, preteći pištoljem, izazvao paniku među prolaznicima, prenose italijanski mediji
DRAMA U RIMU!
UŽAS KOD KOLOSEUMA! Bosanac pretio turistima, bio NAORUŽAN, policija ga jedva savladala, evo šta su mu našli u hotelskoj sobi, nije bio sam!
- Državljanin BiH (29) uhapšen je u Rimu nakon što je, preteći pištoljem, izazvao paniku kod prolaznika u centru grada, blizu Koloseuma i Trga Venecija.
- Prilikom hapšenja pružao je otpor i pokušao da pobegne, a policija je u hotelskoj sobi pronašla ketamin, hašiš i više metaka za napunjen pištolj.
- U hotelu je boravio sa devojkom, 30-godišnjom državljankom Hrvatske, a prema navodima italijanskih medija bio je naoružan i nožem.
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Državljanin BiH uhapšen je u utorak nakon što su ga prijavili turisti, a prilikom hapšenja pružao je otpor i pokušao da pobegne.
On je u Rimuboravio u hotelu sa svojom devojkom, 30-godišnjom državljankom Hrvatske. Međutim, u njegovoj hotelskoj sobi policija je pronašla ketamin i hašiš, kao i više metaka za pištolj koji je već bio napunjen sa 12 metaka.
Prema pisanju Korijere dela sera, državljanin BiH je bio naoružan i nožem.
List navodi da je prethodno, preteći pištoljem, izazvao paniku među prolaznicima u centru Rima, u blizini Koloseuma i Trga Venecija.
(Kurir.rs/Agencije)
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