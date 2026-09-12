Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Državljanin BiH uhapšen je u utorak nakon što su ga prijavili turisti, a prilikom hapšenja pružao je otpor i pokušao da pobegne.

On je u Rimuboravio u hotelu sa svojom devojkom, 30-godišnjom državljankom Hrvatske. Međutim, u njegovoj hotelskoj sobi policija je pronašla ketamin i hašiš, kao i više metaka za pištolj koji je već bio napunjen sa 12 metaka.

Prema pisanju Korijere dela sera, državljanin BiH je bio naoružan i nožem.

List navodi da je prethodno, preteći pištoljem, izazvao paniku među prolaznicima u centru Rima, u blizini Koloseuma i Trga Venecija.