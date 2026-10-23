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Teslićka policija je 21. oktobra uhapsila osamnaestogodišnjaka V.D. iz Teslića.

Terete ga da je počinio krivično delo polno uznemiravanje.

Prema navodima policije, sumnja se da je V.D. istog dana, u krugu jedne obrazovne ustanove u Tesliću, maloletnom licu pokazivao polni organ.

Reč je o srednjoj školi, a slučaj je odmah prijavljen policiji i mladić je priveden.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

(Kurir.rs/Nezavisne novine)

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