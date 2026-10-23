Bosna i Hercegovina
U KRUGU ŠKOLE POKAZIVAO POLNI ORGAN MALOLETNICIMA: Uhapšen mladić u Tesliću
Slušaj vest
Teslićka policija je 21. oktobra uhapsila osamnaestogodišnjaka V.D. iz Teslića.
Terete ga da je počinio krivično delo polno uznemiravanje.
Prema navodima policije, sumnja se da je V.D. istog dana, u krugu jedne obrazovne ustanove u Tesliću, maloletnom licu pokazivao polni organ.
Reč je o srednjoj školi, a slučaj je odmah prijavljen policiji i mladić je priveden.
O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.
(Kurir.rs/Nezavisne novine)
Reaguj
Komentariši