Slušaj vest

Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica podneli su krivičnu prijavu protiv dve osobe zbog sumnje da su, u odvojenim slučajevima, izvršile krivična dela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i lažno prijavljivanje. Oni su, kako se sumnja, prisvojili novac koji im je poveren na radu i lažno prijavili policiji da je novac otuđen.

Kako su naveli u saopštenju, rasvetlili su dva događaja u kojima postoji sumnja da su dva zaposlena prisvojila novac koji im je poveren na radu i lažno prijavila policiji da je novac otuđen. U saradnji, koordinaciji i po nalogu nadležnog državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, podneli su krivične prijave protiv ove dve osobe zbog sumnje da su, u odvojenim slučajevima, izvršile krivična dela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i lažno prijavljivanje.

„Zaposleni u jednoj dostavnoj firmi, N. J. (29), prijavio je Odeljenju bezbednosti Podgorica da je došlo do otuđenja novčanika u kojem se nalazilo 2.136 evra iz otključanog službenog kombi-vozila dostavne firme, kojim je upravljao. Nakon preduzetih policijskih mera i radnji, posumnjalo se da je N. J. protivpravno prisvojio novac koji mu je bio poveren na radu, a koji je predstavljao plaćene cene dostava tog radnog dana, te da je potom policiji lažno prijavio otuđenje novca.

Krivična prijava podneta je i protiv J. D. (26), zbog sumnje da je podesnim sredstvom polomio staklo na vozilu marke „Renault“, u vlasništvu vlasnika jedne službe za dostavu u kojoj je zaposlen, te da je sa sedišta tog vozila, koje je inače koristio na poslu, otuđio novac u iznosu od 3.800 evra. Potom je Odeljenju bezbednosti Podgorica lažno prijavio da je nepoznata osoba na opisani način ukrala novac“, navodi se u saopštenju policije.

O utvrđenim činjenicama u vezi sa radnjama ove dve osobe obavešten je državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji se u oba slučaja izjasnio da je reč o krivičnim delima zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i lažno prijavljivanje.