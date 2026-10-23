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Najmlađi denarski milioner po prihodima u Severnoj Makedonijiu 2025. godini је četvorogodišnje dete, a najstariji je 97-godišnji penzioner, objavila je je Uprava javnih prihoda.

Kako je rečeno, četvorogodišnji milioner je u prošloj godini ostvario prihod od 3,1 milion denara ili oko 50.400 evra od dividendi jedne makedonske banke.

Najstariji milioner u Severnoj Makedoniji u prošloj godinij, prema podacima poreske uprave, imao je prihod od 1,1 milion denara ili oko 17.900 evra, od čega 59 odsto od penzije, a ostatak od dividendi.

Najveća godišnja bruto plata je 139,1 milion denara (oko 2,3 miliona evra), dok je najveća dividenda bila 252,6 miliona denara (oko 4,17 miliona evra), a najveći kapitalni dobitak je 164,2 miliona denara (oko 2,7 miliona evra). Najveći prihod od samostalne delatnosti je 157,9 miliona denara (oko 2,5 miliona evra).

Kada je reč o ukupnim prihodima iz svih izvora, najveći prihod u 2025. godini iznosio je 257,5 miliona denara (oko 4,2 miliona evra) i ostvario ga je građanin iz Đevđelijekroz platu, dividende i druge prihode, a zatim sledi građanin iz Ohridasa 254,4 miliona denara (oko 4,1 milion evra), objavila je poreska uprava Severne Makedonije.