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Haris Karić juče je skočio sa trećeg sprata zgrade u Živinicama kada je oko 12 sati policija ušla u stan kako bi izvršila pretrese.

Mladić je skočio iz stana iz za sada nepoznatih razloga.

On u tom stanu živi sam.

Trenutno se nalazi na UKC-u Tuzla, s obzirom da je zadobio telesne povrede.

Podsećamo, kako je potvrdila portparolka tuzlanskog UKC-a Ersija Aščerić-Mujedinović, pacijent je zadržan u jedinici intenzivne nege, pri Klinici za anesteziologiju i reanimaciju zbog povreda kičme.

- U toku je daljnja i detaljnija dijagnostika. Pacijent je zadržan na opservaciji. On je svestan, komunikativan – rekla je ona.