Bosna i Hercegovina
OVO JE MLADIĆ KOJI JE SKOČIO KROZ PROZOR KADA JE POLICIJA UPALA U STAN: Jeziva scena u Živinicama
Slušaj vest
Haris Karić juče je skočio sa trećeg sprata zgrade u Živinicama kada je oko 12 sati policija ušla u stan kako bi izvršila pretrese.
Mladić je skočio iz stana iz za sada nepoznatih razloga.
On u tom stanu živi sam.
Trenutno se nalazi na UKC-u Tuzla, s obzirom da je zadobio telesne povrede.
Podsećamo, kako je potvrdila portparolka tuzlanskog UKC-a Ersija Aščerić-Mujedinović, pacijent je zadržan u jedinici intenzivne nege, pri Klinici za anesteziologiju i reanimaciju zbog povreda kičme.
- U toku je daljnja i detaljnija dijagnostika. Pacijent je zadržan na opservaciji. On je svestan, komunikativan – rekla je ona.
(Kurir.rs/Dnevni avaz)
Reaguj
Komentariši