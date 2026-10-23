Slušaj vest

Specijalna antiteroristička jedinica "Tigar" osvojila je 9. mesto na međunarodnom takmičenju u snajperskom gađanju "Boran 8", saopštilo je danas Ministarsvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije.

Makedonski specijalci su 9. mesto na tom prestižnom svetskom takmičenju u snajperskom gađanju, koje je održano u Turskoj, osvojili u snažnoj međunarodnoj konkurenciji od 48 timova iz 22 zemlje, navodi se.

- Makedonski specijalci su posebno upečatljiv rezultat postigli u disciplini gađanja iz pištolja, osvojivši ukupno 2.098 poena, znatno iznad proseka takmičenja, koji je iznosio 1.173 poena - ističe se.

Dodaje se da je makedonski tim dobio i priznanje za profesionalni stav i sportski duh, izborom među tri najbolja tima u kategoriji "fer-plej".

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustiteSeverna MakedonijaVOZILA "AUDI" TRI PUTA BRŽE NEGO ŠTO JE DOZVOLJENO! Policija Severne Makedonije zaustavila devojku (24) na putu kod Resena, podneće krivičnu prijavu protiv nje
policija.jpg
Severna MakedonijaSOBRANJE PONOVO PRODUŽILO KRIZNO STANJE! Mere zbog mogućnosti poremećaja snabdevanja naftom i naftnim derivatima trajaće do 20. aprila 2027.
makedonsko-sobranje.jpg
PlanetaLEPU IVU ŠVERCOVALI PREKO GRANICE, A EVO KO JOJ JE OTAC! Osuđen na 12 godina zatvora, a sada sa ćerkom napravio haos na čitavom Balkanu
Iva Mihailova Ivona Talevska
PlanetaREGIONALNI SKANDAL DOBIJA EPILOG! Bugarska ODBIJA da izruči lepu Ivu (23) koja je usmrtila čoveka, pa pobegla bez pasoša! Skoplje na nogama! (FOTO)
Screenshot 2026-10-13 195512.png