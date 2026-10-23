Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Specijalna antiteroristička jedinica "Tigar" osvojila je 9. mesto na međunarodnom takmičenju u snajperskom gađanju "Boran 8", saopštilo je danas Ministarsvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije.

Makedonski specijalci su 9. mesto na tom prestižnom svetskom takmičenju u snajperskom gađanju, koje je održano u Turskoj, osvojili u snažnoj međunarodnoj konkurenciji od 48 timova iz 22 zemlje, navodi se.

- Makedonski specijalci su posebno upečatljiv rezultat postigli u disciplini gađanja iz pištolja, osvojivši ukupno 2.098 poena, znatno iznad proseka takmičenja, koji je iznosio 1.173 poena - ističe se.

Dodaje se da je makedonski tim dobio i priznanje za profesionalni stav i sportski duh, izborom među tri najbolja tima u kategoriji "fer-plej".