Hrvatska
BAHATA VOŽNJA NA AUTO-PUTU A1! Nemački državljanin vozio 226km-h
- Nemački državljanin (46) vozio je 226 km/h na auto-putu A1, između Otočca i odmorišta Janjče, gde je ograničenje 130 km/h.
- Policija iz Perušića zaustavila ga je i izdala prekršajni nalog sa kaznom od 1.500 evra.
- Izrečena mu je i zabrana upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od mesec dana.
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Nemački državljanin (46) vozio je brzinom od 226 km/h na auto-putu A1, na deonici između čvora Otočac i odmorišta Janjče, gde je ograničenje brzine 130 km/h.
Vozača putničkog automobila sa nemačkim registarskim tablicama juče su zaustavili policajci iz Policijske stanice saobraćajne policije Perušić, koji su mu izmerili brzinu uređajem za merenje brzine, saopštila je Policijska uprava Ličko-senjska.
Zbog saobraćajnog prekršaja izdat mu je obavezni prekršajni nalog sa novčanom kaznom od 1.500 evra. Pored toga, zabranjeno mu je upravljanje vozilima B kategorije u trajanju od mesec dana.
(Kurir.rs/Index)
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