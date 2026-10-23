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Nemački državljanin (46) vozio je brzinom od 226 km/h na auto-putu A1, na deonici između čvora Otočac i odmorišta Janjče, gde je ograničenje brzine 130 km/h.

Vozača putničkog automobila sa nemačkim registarskim tablicama juče su zaustavili policajci iz Policijske stanice saobraćajne policije Perušić, koji su mu izmerili brzinu uređajem za merenje brzine, saopštila je Policijska uprava Ličko-senjska.

Zbog saobraćajnog prekršaja izdat mu je obavezni prekršajni nalog sa novčanom kaznom od 1.500 evra. Pored toga, zabranjeno mu je upravljanje vozilima B kategorije u trajanju od mesec dana.

(Kurir.rs/Index)

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