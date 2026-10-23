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Gradonačelnik Novalje, Ivan Dabo izjavio je da se protivio postavljanju spomen-ploče na zgradi nekadašnje škole u Metajni, na ostrvu Pagu, jer, kako tvrdi, nema dokaza da je tamo neko ubijen.

Njegova izjava odnosi se na obeležavanje mesta povezanih sa ustaškim logorima Slana i Metajna, koji su postojali tokom leta 1941. godine.

- Oštro sam se protivio tome da se na školi u Metajni postavi ista ploča kao u Slani. Ne. Tamo niko nije poginuo, nije dokazano da je neko stradao. Tamo su bile žene, bili su Jevreji, kupovali su, trgovali, pevali, radili, ali tu niko nije stradao. Sve ostalo, što ne pije vodu, nikada neću podržati - rekao je Dabo.

Ivan Dabo, gradonačelnik Novalje Foto: Printksrin



Šta se događalo u logoru Metajna?



Metajna je bila deo ustaškog sistema koncentracionih logora Gospić, Jadovno i Pag, u kojem su zatvorenici bili izloženi nasilju, zlostavljanju i ubijanju. Istorijska istraživanja i svedočenja preživelih dokumentuju zločine počinjene nad zatočenicima ovog logorskog sistema.

Vlasti Nezavisne Države Hrvatske uspostavile su logore na ostrvu Pag u junu 1941. godine. U uvali Slana uglavnom su zatvarani muškarci, dok je u Metajni organizovan logor za žene i decu, smešten u dve vile i jednu seosku kuću.

Među zatočenicama su bile Jevrejke i Srpkinje, zajedno sa decom. Zatvorenici su živeli u teškim uslovima, bez dovoljno hrane i vode, a svedočenja preživelih opisuju premlaćivanja, seksualno nasilje i ubistva.

Jedno od svedočenja ostavila je Nada Fojerajzen, koja je bila zatočena u Metajni. Opisala je silovanje i ubistvo mlade žene koju su ustaše odvele iz logora, kao i zlostavljanje drugih zatočenica.

1/16 Vidi galeriju Ustaše su imale poseban nož "srbosjek" kojim su klali srpske muškarce, žene i dece Foto: akg-images / akg-images / Profimedia, Profimedia, printscreen/youtube/ War Stories



Spomen-ploča ponovo uništena



Dabo je u junu ove godine učestvovao u obnovi spomen-ploče žrtvama ustaških logora u uvali Slana. Ploča je postavljena 24. juna, uz prisustvo predstavnika Srpskog narodnog veća, Koordinacije jevrejskih opština i organizacije Dokumenta.

On je tada govorio o značaju očuvanja sećanja na žrtve i uputio izvinjenje njihovim porodicama.

- Smatram da je uvala Slana istinsko mesto sećanja. Neka Slana i danas upozorava na dehumanizaciju drugih, onih koji su drugačiji, kako se ovakvi zločini nikada više ne bi ponovili. Neka sve žrtve počivaju u miru, a njihova rodbina i dalji potomci neka prime moje izvinjenje - rekao je tada.

Ivan Dabo Foto: Carabinery

Spomen-ploča je početkom avgusta ponovo razbijena, četvrti put od početka devedesetih godina.

Prva spomen-ploča u Slani postavljena je 1975. godine, ali je uništena početkom devedesetih. Ponovo je postavljana 2010. i 2013. godine, ali je oba puta takođe razbijena.