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Veće Višeg suda u Podgorici potvrdilo je optužnicu protiv bivšeg ministra odbrane Crne Gore Predraga Boškovića, bivšeg državnog sekretara Slobodana Filipovića i nekadašnjeg načelnika Službe za finansijsko poslovanje u tom ministarstvu Marka Drobnjaka, zbog sumnje da su zloupotrebom službenog položaja oštetili državni budžet za više od 168.000 evra.

Kako je saopšteno iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), optužnica je potvrđena 13. oktobra, a podignuta je 30. juna. Trojica optuženih terete se da su od 2018. do 2020. godine, kao saizvršioci, počinili produženo krivično delo zloupotrebe službenog položaja, za koje je zaprećena kazna zatvora od jedne do osam godina.

Prema navodima tužilaštva, Bošković i Filipović su, suprotno Zakonu o nevladinim organizacijama i Zakonu o sportu, donosili rešenja o dodeli novčanih sredstava pojedinim nevladinim i sportskim organizacijama, i to na osnovu pisanih zahteva, ali i bez njih.

Zakonski propisi predviđali su da se finansiranje tih organizacija sprovodi putem javnog konkursa, uz postupak koji vodi nadležna komisija i proveru ispunjenosti utvrđenih kriterijuma.

Drobnjak se tereti da je naređivao isplate na osnovu spornih rešenja i overavao zahteve za plaćanje koji su upućivani Državnom trezoru.

Tužilaštvo smatra da su optuženi zajednički pribavili imovinsku korist nevladinim i sportskim organizacijama, dok je budžet Crne Gore oštećen za iznos veći od 168.000 evra.