Crna Gora
TRAGEDIJA NA AUTO-PUTU PRINCEZA KSENIJA: Devojka (19) poginula u nesreći, druga osoba povređena
- Na auto-putu 'Princeza Ksenija' kod Suke danas oko 14.25 stradala je 19-godišnja devojka u udesu.
- Druga osoba iz vozila povređena je i prevezena u KCCG na ukazivanje pomoći.
- Tačne okolnosti nesreće utvrdiće se nakon uviđaja, a saobraćaj ka Podgorici je uspostavljen oko 16 časova.
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U udesu koji se danas oko 14.25 časova dogodio na auto-putu „Princeza Ksenija“, u mestu Suka, stradala je 19-godišnja devojka, dok je druga osoba koja je bila u vozilu zadobila povrede i transportovana je u KCCG radi ukazivanja pomoći, saopšteno je Portalu RTCG iz Uprave policije.
Tačne okolnosti događaja će se utvrditi nakon obavljenog uviđaja.
Slučajem rukovodi Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici, a saobraćaj iz pravca Kolašina prema Podgorici uspostavljen je oko 16 časova.
Kurir.rs/RTCG
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