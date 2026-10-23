Slušaj vest

U udesu koji se danas oko 14.25 časova dogodio na auto-putu „Princeza Ksenija“, u mestu Suka, stradala je 19-godišnja devojka, dok je druga osoba koja je bila u vozilu zadobila povrede i transportovana je u KCCG radi ukazivanja pomoći, saopšteno je Portalu RTCG iz Uprave policije.

Tačne okolnosti događaja će se utvrditi nakon obavljenog uviđaja.

Slučajem rukovodi Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici, a saobraćaj iz pravca Kolašina prema Podgorici uspostavljen je oko 16 časova.

Kurir.rs/RTCG

Ne propustiteHronikaMILORAD STRADAO NA OČI KOLEGE U LANČANOM SUDARU KOD ZRENJANINA: "Video sam da su udarili u kamion pun repe koji se prevrnuo, nije mu bilo spasa!"
lancani.jpg
HronikaTEŽAK LANČANI SUDAR KOD NAPLATNE RAMPE: Više vozila smrskano, Hitna zbrinjava povređene (foto)
WhatsApp Image 2026-10-23 at 11.46.56.jpeg
HronikaŽENA POGINULA DOK JE PRELAZILA ULICU: Stravična saobraćajna nesreća na Novom Beogradu
hitna pomoć
BeogradIZVEŠTAJ HITNE POMOĆI ZA NOĆ ZA NAMA: Žena (80) poginula dok je prelazila ulicu na Novom Beogradu
Hitna pomoć