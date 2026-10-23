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Više državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata S. R., osumnjičenoj za pokušaj ubistva koji se juče dogodio na gradskoj pijaci u Herceg Novom.

„Osumnjičenoj se stavlja na teret da je 22. oktobra 2026. godine, oko 7.50 časova, na prostoru gradske pijace u Herceg Novom, držeći po jedan nož u obe ruke, prišla oštećenom B. B. i zamahivala noževima u pravcu njegovog tela, kojom prilikom mu je zadala ubodnu ranu u predelu leve strane grudnog koša“, kazali su iz tužilaštva.

Dodaju da će se u daljem toku postupka preduzeti potrebne dokazne radnje radi potpunog utvrđivanja svih činjenica i okolnosti predmetnog događaja.

Kurir.rs/RTCG

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