Crna Gora
S 2 NOŽA U RUKAMA NASRNULA NA MUŠKARCA: Određeno zadržavanje ženi koja se sumnjiči za pokušaj ubistva na pijaci u Herceg Novom
- Više državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata S. R. zbog pokušaja ubistva na gradskoj pijaci u Herceg Novom.
- Prema navodima tužilaštva, osumnjičena je prišla B. B. sa noževima u obe ruke i zadala mu ubodnu ranu u predelu leve strane grudnog koša.
Slušaj vest
Više državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata S. R., osumnjičenoj za pokušaj ubistva koji se juče dogodio na gradskoj pijaci u Herceg Novom.
„Osumnjičenoj se stavlja na teret da je 22. oktobra 2026. godine, oko 7.50 časova, na prostoru gradske pijace u Herceg Novom, držeći po jedan nož u obe ruke, prišla oštećenom B. B. i zamahivala noževima u pravcu njegovog tela, kojom prilikom mu je zadala ubodnu ranu u predelu leve strane grudnog koša“, kazali su iz tužilaštva.
Dodaju da će se u daljem toku postupka preduzeti potrebne dokazne radnje radi potpunog utvrđivanja svih činjenica i okolnosti predmetnog događaja.
Kurir.rs/RTCG
Reaguj
Komentariši