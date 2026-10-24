Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Policijski službenici Policijske uprave Doboj uhapsili su Z.Š. sa područja Teslića, zbog sumnje da je počinio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

Naime, Policijskoj stanici Teslić je prijavljeno da je navedeni na području Teslićaispalio hitac iz oružja, usled čega je druga osoba zadobila telesne povrede. Srpskainfo nezvanično saznaje da je žena zadobila povrede u predelu noge.

- Povređenom licu je ukazana lekarska pomoć u Domu zdravlja Teslić, nakon čega je upućeno na dalje lečenje u bolnicu "Sveti apostol Luka" u Doboju - saopštila je PU Doboj.

Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Tesliću, policijski službenici su izvršili pretres kuće koju koristi Z.Š., prilikom čega je pronađeno i oduzeto - vazdušna puška, dva poklopca zatvarača za automatsku pušku, optički nišan, određena količina municije za lovačko oružje i dijabole za vazdušnu pušku.