DRAMA U ULCINJU! Pretio komšiji ispred marketa, pa mu policija pretresla objekat! Pronađen pištolj bez dozvole
- Ulcinjska policija uhapsila je S. S. zbog sumnje da je komšiji Z. V. uputio pretnje i fizički ga uhvatio za odeću kroz otvoren prozor automobila.
- Tokom pretresa objekta koji koristi S. S. pronađen je pištolj 'Nagant' kalibra 7,65 mm bez odgovarajuće dozvole, a o slučaju je obavešten tužilac.
Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Ulcinj postupali su po prijavi Z. V., koji je naveo da mu je komšija S. S., dok se nalazio u svom vozilu ispred jednog marketa, uputio pretnje, prišao vozilu i kroz otvoren prozor ga rukom uhvatio za odeću, nakon čega je Z. V. pokrenuo vozilo i udaljio se sa lica mesta.
Nakon prikupljenih obaveštenja, policijski službenici su S. S. lišili slobode zbog sumnje da je počinio prekršaj iz člana 8 Zakona o javnom redu i miru.
„Po okončanju prekršajnog postupka pred Sudom za prekršaje u Ulcinju, policijski službenici su, u okviru preventivnih aktivnosti, inicirali izdavanje naredbi za pretres objekata koje koriste S. S. i Z. V. Postupajući po izdatim naredbama, policijski službenici su kod S. S. pronašli i privremeno oduzeli pištolj marke „Nagant“, kalibra 7,65 mm, za koji imenovani ne poseduje odgovarajuću dozvolu. O događaju je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, koji je naložio preduzimanje odgovarajućih veštačenja, nakon čega će se izjasniti o eventualnoj pravnoj kvalifikaciji dela“, navode u Upravi policije.
Kurir.rs/RTCG