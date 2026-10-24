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Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Ulcinj postupali su po prijavi Z. V., koji je naveo da mu je komšija S. S., dok se nalazio u svom vozilu ispred jednog marketa, uputio pretnje, prišao vozilu i kroz otvoren prozor ga rukom uhvatio za odeću, nakon čega je Z. V. pokrenuo vozilo i udaljio se sa lica mesta.

Nakon prikupljenih obaveštenja, policijski službenici su S. S. lišili slobode zbog sumnje da je počinio prekršaj iz člana 8 Zakona o javnom redu i miru.

„Po okončanju prekršajnog postupka pred Sudom za prekršaje u Ulcinju, policijski službenici su, u okviru preventivnih aktivnosti, inicirali izdavanje naredbi za pretres objekata koje koriste S. S. i Z. V. Postupajući po izdatim naredbama, policijski službenici su kod S. S. pronašli i privremeno oduzeli pištolj marke „Nagant“, kalibra 7,65 mm, za koji imenovani ne poseduje odgovarajuću dozvolu. O događaju je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, koji je naložio preduzimanje odgovarajućih veštačenja, nakon čega će se izjasniti o eventualnoj pravnoj kvalifikaciji dela“, navode u Upravi policije.

Kurir.rs/RTCG

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