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Žena M. U. (83) iz Tuzle teško je povređena u saobraćajnoj nesreći juče u 11:50 sati u Krečanskoj ulici u Tuzli, saopšteno je danas iz MUP-a Tuzlanskog kantona.

Udario ju je autmobil Dačija kojim je upravljao 20-godišnji A. H. iz Tuzle.

Povrijeđena žena je vozilom Hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla prevezena u UKC Tuzla, gdje su joj na Klinici za ortopediju konstatovane teške telesne povrede. Potrebne mere i radnje preduzeli su policijski službenici PU Tuzla - PS Centar, saopštio je MUP TK.

(Kurir.rs/Dnevni avaz)

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