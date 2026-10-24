Bosna i Hercegovina
ŽENA TEŠKO POVREĐENA U TUZLI: Udario je mladić za volanom Dačije
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Žena M. U. (83) iz Tuzle teško je povređena u saobraćajnoj nesreći juče u 11:50 sati u Krečanskoj ulici u Tuzli, saopšteno je danas iz MUP-a Tuzlanskog kantona.
Udario ju je autmobil Dačija kojim je upravljao 20-godišnji A. H. iz Tuzle.
Povrijeđena žena je vozilom Hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla prevezena u UKC Tuzla, gdje su joj na Klinici za ortopediju konstatovane teške telesne povrede. Potrebne mere i radnje preduzeli su policijski službenici PU Tuzla - PS Centar, saopštio je MUP TK.
(Kurir.rs/Dnevni avaz)
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