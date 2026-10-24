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Rano jutros u mestu Husino kod Tuzle dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovao autobus. Prema informacijama sa terena, do nesreće je došlo oko 6:10 sati, kada je autobus pod još neutvrđenim okolnostima sleteo s kolovoza.

Kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a TK u nesreći je povređeno više osoba. Povređeni su vozilima Službe hitne medicinske pomoći prevezeni na Univerzitetski klinički centar (UKC) Tuzla, gdje im se ukazuje lekarska pomoć i utvrđuje stepen povreda. Prema zvaničnim informacijama, u ovoj nesreći na sreću nema poginulih.

Zbog ove nesreće i obavljanja uviđaja, saobraćaj je u potpunosti obustavljen na magistralnom putu M-18, na deonici Šićki Brod - Živinice. Na terenu su pripadnici Policijske uprave Tuzla koji regulišu saobraćaj i preusmeravaju vozila na alternativne lokalne pravce.

Zbog obustave su se na ovom izuzetno prometnom pravcu stvorile veće gužve, pa se vozačima savetuje oprez, strpljenje i korišćenje zamjenskih ruta dok uviđaj ne bude završen i autobus uklonjen s puta.