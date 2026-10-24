"ŠTA RADITE U NAŠOJ ZEMLJI?!" Mladići u Zagrebu brutalno iz mržnje pretukli šestoricu Indijaca: Nećete verovati kakvu su kaznu dobili
Trojica mladića proglašena su krivim za napad na šestoricu indijskih radnika u zagrebačkom parku Ribnjak, koji se dogodio pre dve godine.
Sud im je zbog nasilničkog ponašanja motivisanog mržnjom izrekao vaspitne mere. Napadači, tada 19-godišnjak i dvojica maloletnika, radnike su napali rukama, nogama i kaiševima, piše Jutarnji list.
Ksenofobni ispad i fizički napad
Incident se dogodio jedne noći 2024. godine, kada su mladići prišli grupi indijskih državljana i počeli da viču: "Odakle ste? Šta radite u našoj zemlji? Šta radite u Zagrebu?"
Radnici su im odgovorili da su došli da rade kako bi zaradili za svoje porodice i da nakon toga nameravaju da se vrate u domovinu.
To objašnjenje nije smirilo napadače. Tadašnji 19-godišnjak poručio im je da ne smeju da borave u parku, dodavši da ima nož i da se ne šali.
Jednog od radnika izazvao je na rvanje, na šta ga je ovaj upitao: "Brate, šta to pričaš?"
"Mi nismo nikakva braća", odgovorio je 19-godišnjak, nakon čega je sa dvojicom maloletnika nasrnuo na radnike.
Jednog muškarca uhvatio je za vrat, ali je on uspeo da se oslobodi i pobegne, govoreći da će pozvati policiju.
Najstariji napadač zatim je nasrnuo na drugog radnika i udario ga u glavu, dok je trećeg tukao kaišem sa metalnom kopčom po leđima i glavi.
Dvojica maloletnika ostale radnike su šamarala i udarala nogama. Jedan od napadnutih zadobio je udarac nogom u stomak, dok je više njih imalo površinske povrede glave i posekotine na rukama.
Kada su radnici pokušali da pobegnu, napadači su ih sustizali i nastavljali da ih tuku.
Vaspitne mere i kajanje na sudu
Policija je uhapsila svu trojicu i podnela krivične prijave protiv njih zbog nasilničkog ponašanja počinjenog iz mržnje.
Odeljenje za maloletnike Opštinskog krivičnog suda u Zagrebu proglasilo ih je krivim.
Najstarijem napadaču, danas 21-godišnjaku, izrečena je vaspitna mera koja uključuje 60 sati humanitarnog rada, a mora da plati i 50 evra sudskih troškova.
Preostala dvojica, sada punoletni 18-godišnjaci, dobili su istu meru, ali su oslobođeni plaćanja sudskih troškova.
Sva trojica su na sudu izrazila žaljenje, piše Jutarnji list.
Najstariji je priznao krivicu, izvinio se i rekao da je to bio nepromišljen čin. Naveo je da je u međuvremenu postao roditelj i da je sada "mnogo promišljeniji i odgovorniji".
Mlađi napadači takođe su priznali grešku. Tvrde da su se promenili, a jedan od njih je upisao fakultet.
Sud je ocenio da će izrečene mere uticati na mladiće da ubuduće ne krše zakon.
(Kurir.rs/Jutarnji.hr)