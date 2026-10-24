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Trojica mladića proglašena su krivim za napad na šestoricu indijskih radnika u zagrebačkom parku Ribnjak, koji se dogodio pre dve godine.

Sud im je zbog nasilničkog ponašanja motivisanog mržnjom izrekao vaspitne mere. Napadači, tada 19-godišnjak i dvojica maloletnika, radnike su napali rukama, nogama i kaiševima, piše Jutarnji list.

Ksenofobni ispad i fizički napad

Incident se dogodio jedne noći 2024. godine, kada su mladići prišli grupi indijskih državljana i počeli da viču: "Odakle ste? Šta radite u našoj zemlji? Šta radite u Zagrebu?"

Radnici su im odgovorili da su došli da rade kako bi zaradili za svoje porodice i da nakon toga nameravaju da se vrate u domovinu.

To objašnjenje nije smirilo napadače. Tadašnji 19-godišnjak poručio im je da ne smeju da borave u parku, dodavši da ima nož i da se ne šali.

Jednog od radnika izazvao je na rvanje, na šta ga je ovaj upitao: "Brate, šta to pričaš?"

"Mi nismo nikakva braća", odgovorio je 19-godišnjak, nakon čega je sa dvojicom maloletnika nasrnuo na radnike.

Jednog muškarca uhvatio je za vrat, ali je on uspeo da se oslobodi i pobegne, govoreći da će pozvati policiju.

Najstariji napadač zatim je nasrnuo na drugog radnika i udario ga u glavu, dok je trećeg tukao kaišem sa metalnom kopčom po leđima i glavi.

Dvojica maloletnika ostale radnike su šamarala i udarala nogama. Jedan od napadnutih zadobio je udarac nogom u stomak, dok je više njih imalo površinske povrede glave i posekotine na rukama.

Kada su radnici pokušali da pobegnu, napadači su ih sustizali i nastavljali da ih tuku.

Vaspitne mere i kajanje na sudu

Policija je uhapsila svu trojicu i podnela krivične prijave protiv njih zbog nasilničkog ponašanja počinjenog iz mržnje.

Odeljenje za maloletnike Opštinskog krivičnog suda u Zagrebu proglasilo ih je krivim.

Najstarijem napadaču, danas 21-godišnjaku, izrečena je vaspitna mera koja uključuje 60 sati humanitarnog rada, a mora da plati i 50 evra sudskih troškova.

Preostala dvojica, sada punoletni 18-godišnjaci, dobili su istu meru, ali su oslobođeni plaćanja sudskih troškova.

Sva trojica su na sudu izrazila žaljenje, piše Jutarnji list.

Najstariji je priznao krivicu, izvinio se i rekao da je to bio nepromišljen čin. Naveo je da je u međuvremenu postao roditelj i da je sada "mnogo promišljeniji i odgovorniji".

Mlađi napadači takođe su priznali grešku. Tvrde da su se promenili, a jedan od njih je upisao fakultet.