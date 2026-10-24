POLICIJA U BIH PRONAŠLA 65 STRANIH DRŽAVLJANA BEZ DOKUMENATA: Sumnja se na organizovano krijumčarenje migranata
Policija je sinoć na području opštine Hadžići pronašla 65 stranih državljana bez identifikacionih dokumenata, a slučaj se istražuje kao sumnja na krijumčarenje migranata i organizovanje grupe za izvršenje tog krivičnog dela.
Iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo saopšteno je danas da su svi pronađeni strani državljani pod nadzorom policije, preneo je Kliks.ba.
O događaju je obavešten dežurni tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji ga je kvalifikovao kao krivično delo krijumčarenja lica u vezi sa organizovanjem grupe ili udruženja za krijumčarenje migranata.
Dalje mere i radnje sprovode se u saradnji sa pripadnicima Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA).
Zbog policijske akcije, područje kod železničke stanice u Hadžićima sinoć je bilo blokirano.
(Kurir.rs/Tanjug)