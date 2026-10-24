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Policija je sinoć na području opštine Hadžići pronašla 65 stranih državljana bez identifikacionih dokumenata, a slučaj se istražuje kao sumnja na krijumčarenje migranata i organizovanje grupe za izvršenje tog krivičnog dela.

Iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo saopšteno je danas da su svi pronađeni strani državljani pod nadzorom policije, preneo je Kliks.ba.

O događaju je obavešten dežurni tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji ga je kvalifikovao kao krivično delo krijumčarenja lica u vezi sa organizovanjem grupe ili udruženja za krijumčarenje migranata.

Dalje mere i radnje sprovode se u saradnji sa pripadnicima Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA).

Zbog policijske akcije, područje kod železničke stanice u Hadžićima sinoć je bilo blokirano.

(Kurir.rs/Tanjug)

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