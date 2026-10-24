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U sarajevskom naselju Halilovići dogodila se nezgoda kada je oplata sa zgrade u izgradnji pala na više osoba, među kojima je bilo i jedno dete.

Prema informacijama koje je portal Klix.ba dobio od Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, nezgoda se dogodila u Ulici Džemala Bijedića.

"Povređene su tri osobe. Uviđaj na mestu događaja i dalje je u toku", saopštili su iz policije.