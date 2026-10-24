Policija Kantona Sarajevo obavlja uviđaj u Ulici Džemala Bijedića, dok se utvrđuju okolnosti nezgode u naselju Halilovići.
Bosna i Hercegovina
UŽAS U SARAJEVU! Oplata pala sa zgrade u izgradnji i povredila tri osobe, među njima majka i dete!
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U sarajevskom naselju Halilovići dogodila se nezgoda kada je oplata sa zgrade u izgradnji pala na više osoba, među kojima je bilo i jedno dete.
Prema informacijama koje je portal Klix.ba dobio od Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, nezgoda se dogodila u Ulici Džemala Bijedića.
"Povređene su tri osobe. Uviđaj na mestu događaja i dalje je u toku", saopštili su iz policije.
Očevici navode da su među povređenima majka i maloletno dete.
(Kurir.rs/Klix.ba)
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