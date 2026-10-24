Slušaj vest

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata S. P. iz Zete, zbog osnovane sumnje da je počinila krivično delo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Kako je saopšteno iz ODT-a, osumnjičena je u četvrtak, u porodičnoj kući u Zeti, vređala majku i odgurnula je.

„Usled čega je oštećena pala, a osumnjičena je pretila da će ubiti i sebe i majku“, dodaje se u saopštenju.

Kurir.rs/RTCG

Ne propustiteCrna GoraMUŠKARAC UHAPŠEN ZBOG PRETNJI OCU U NIKŠIĆU: Sumnjiči se za nasilje u porodici
Crnogorska policija.
Hronika"DECA UBIJAJU RODITELJE IZ BESA I ZBOG PSIHIČKIH POREMEĆAJA" Krvavi niz zločina u kojima su žrtve majke i očevi, a počinioci njihova deca!
shutterstock_2059864052.jpg
HrvatskaNOVI SLUČAJ STRAVIČNOG NASILJA U PORODICI! Muškarac fizički napao žensku osobu i naneo joj teške telesne povrede! Užas u Hrvatskoj!
Hrvatska, reka Sava, hrvatska policija
Hronika"TUKAO JU JE 24 SATA, POBEGLA JE KOD BRAĆE DA SE SPASI!" Detalji masovne tuče u Obrenovcu: Pošao je na nju naoružan, sa 9 vozila i palicom
Karaburma ubistvo G. R. (74).jpeg