Crna Gora
ZADRŽAVANJE ZBOG PORODIČNOG NASILJA U ZETI: Vređala majku, odgurnula je, pa pretila da će ubiti obe
- ODT u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata S. P. iz Zete zbog sumnje na nasilje u porodici.
- Prema navodima tužilaštva, u porodičnoj kući je vređala i odgurnula majku, koja je pala.
- Osumnjičena je potom pretila da će ubiti i sebe i majku.
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Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata S. P. iz Zete, zbog osnovane sumnje da je počinila krivično delo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.
Kako je saopšteno iz ODT-a, osumnjičena je u četvrtak, u porodičnoj kući u Zeti, vređala majku i odgurnula je.
„Usled čega je oštećena pala, a osumnjičena je pretila da će ubiti i sebe i majku“, dodaje se u saopštenju.
Kurir.rs/RTCG
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