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Devetogodišnji dečak povređen je u mestu Lastva kada ga je, prema navodima njegove majke,napao bik nepoznatog vlasnika. Nakon ukazane prve pomoći dete je transportovano u Kliničko-bolnički centar Kotor, gde su mu konstatovane lake telesne povrede, saopšteno je nezvanično za RTCG.

Iz te zdravstvene ustanove su kazali da pacijent nije imao povrede koje bi zahtevale intervenciju iz njihovog domena.

„Te je poslat u Risansku bolnicu na dalju obradu, kod nas nije bio životno ugrožen“, kazali su iz te zdravstvene ustanove.

Medicinsko osoblje Doma zdravlja Budva telefonskim putem obavestilo je policiju da je u njihove prostorije dovedeno dete sa povredama.

Na lice mesta upućeni su službenici policije, koji su zatekli devetogodišnjeg dečaka u pratnji majke.

„Majka je saopštila da je dečaku povrede naneo bik nepoznatog vlasnika, te da se događaj odigrao u mestu Lastva“, rečeno nam je nezvanično iz policije.

Dete je nakon ukazane prve pomoći transportovano na dalje lečenje u Kliničko-bolnički centar Kotor, gde je konstatovano da je zadobilo lake telesne povrede.

O događaju je obavešten dežurni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji je naložio da se upoznaju Odeljenje bezbednosti Kotor, Komunalna policija i Komunalna inspekcija u Kotoru.

Službenici komunalne policije i inspekcije izašli su na lice mesta i utvrdili da je reč o lutajućim govedima čiji vlasnik za sada nije poznat.