Crna Gora
TUŽILAŠTVO DONELO ODLUKU: Zadržavanje do 72 sata osumnjičenom za kršenje zabrane napuštanja stana
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Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Beranama odredilo je zadržavanje do 72 sata R.G. jer je prekršio zabranu napuštanja stana.
Iz beranskog ODT-a saopštili su da je R.G. osumnjičen za krivično delo kršenje zabrane određene izrečenom merom nadzora.
“Osumnjičeni R.G je u četvrtak, u Beranama, prekršio zabranu napuštanja stana određenu mjerom nadzora, izrečenu rešenjem Višeg suda u Bijelom Polju“, kaže se u saopštenju.
Navodi se da je osumnjičenom određeno zadržavanje zbog opasnosti od bekstva.
“U daljem toku postupka će biti preduzete neophodne mere i radnje, u cilju donošenja zakonite odluke u ovom predmetu”, dodaje se u saopštenju beranskog ODT-a.
(Kurir.rs/RTCG)
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