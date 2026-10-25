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Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Beranama odredilo je zadržavanje do 72 sata R.G. jer je prekršio zabranu napuštanja stana.

Iz beranskog ODT-a saopštili su da je R.G. osumnjičen za krivično delo kršenje zabrane određene izrečenom merom nadzora.

“Osumnjičeni R.G je u četvrtak, u Beranama, prekršio zabranu napuštanja stana određenu mjerom nadzora, izrečenu rešenjem Višeg suda u Bijelom Polju“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je osumnjičenom određeno zadržavanje zbog opasnosti od bekstva.

“U daljem toku postupka će biti preduzete neophodne mere i radnje, u cilju donošenja zakonite odluke u ovom predmetu”, dodaje se u saopštenju beranskog ODT-a.