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Šest osoba iz Doboja uhapšeno je nakon fizičkog sukoba koji se dogodio ispred jednog ugostiteljskog objekta, a u kojem su povređene tri osobe.

Kako je saopćeno iz Policijske uprave Doboj, Policijskoj stanici Doboj 1 noćas oko 3.10 sati prijavljeno je da je ispred ugostiteljskog objekta došlo do fizičkog sukoba više osoba.

Postupajući po prijavi, policijski službenici utvrdili su da su osumnjičeni fizički napali tri osobe iz Doboja, kojima je lekarska pomoć ukazana u bolnici "Sveti apostol Luka" u Doboju.

Slobode su lišene osobe inicijala I. Z., I. A., N. Đ., N. R., A. S. i M. Š., zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivično delo nasilničko ponašanje.

O događaju je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, a policija nastavlja rad na dokumentovanju krivičnog djela.