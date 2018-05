DODIK: Nećemo sabirne centre za migrante na teritoriji RS

On je novinarima u Bratuncu rekao da RS razume težinu problema s migrantima, ali da nema resursa da se bavi tim pitanjem.

Prema njegovim rečima, Republika Srpska migrantima može obezbediti samo bezbedan i što brži prolazak kroz ovaj bh. entitet, ali da otvaranje izbegličkih kampova u RS ne može i neće prihvatiti.

"Ako ovi iz Sarajeva pokušaju da na prostoru Republike Srpske osmisle ili pokušaju da nešto urade u vezi sa nekim sabirnim centrom, ili ne znam kako će oni to nazvati, mi ćemo to odbaciti. Taj centar sigurno neće biti formiran u Republici Srpskoj, pa neka oni pričaju da je to udar na svemir", kazao je Dodik, preneli su banjalučki mediji.

On je ocenio da se iz Sarajeva pokušava nametnuti tvrdnja da je Savet ministara vlada, dodavši da to nije vlada, jer u Ustavu BiH piše da je to pomoćni organ Predsedništva, koji ne može da donosi odluke bez koordinacije i dogovora sa drugim nivoima vlasti.

"Oni to čine, pokušavaju sada da se nametnu, to je opasna praksa, opasna i mi to odbacujemo", istakao je Dodik.

Prema njegovim rečima, Vlada Srpske je to prepoznala i donela odluku da neće prihvatiti nijednu odluku Saveta ministara ili bilo kog organa BiH koja se ne dogovori na nivou RS u vezi sa migrantima.

"Ne može bilo ko u Sarajevu nama odrediti kako ćemo se ponašati u toj politici", kazao je Dodik.

Vlasti Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK), odnosno policijski komesar tog Kantona Ilija Lasić, jutros je zabranio prolazak konvoju migranata iz Sarajeva prema izbegličkom centru Salakovac kod Mostara, ali je posle niza reakcija iz Sarajeva konvoj krenuo i stigao u Salakovac.

