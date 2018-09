DODIK HOĆE DA FORMIRA BEZBEDNOSNU AGENCIJU RS: Obaveštajnu službu BiH treba ukinuti, ne služe ničemu osim za nanošenje štete srpskom narodu!

"Posle ovoga što vidimo - da oni na glavne tačke svog rada, nerada ili nedela postavljaju mene, predsednika Srbije Aleksandra Vučića, rukovodstvo Republike Srpske i srpski narod, da je to njima glavni problem - zašto da mi to plaćamo", zapitao se Dodik pred novinarima u Trnovu.

Dodik je poručio da srpski narod i njegovo rukovodstvo nisu toliko naivni, te da će pitanje rada OBA staviti na dnevni red Predsedništva BiH kao budući srpski član u instituciji točlanog kolektivnog šefa države BiH. Ukoliko se to pitanje ne reši, upozorava Dodik, Srpska će izaći iz sporazuma o osnivanju te agencije i formiraće svoju posebnu agenciju, na šta ima ustavno pravo.

Na pitanje da prokomentariše dešavanja u vezi sa pozivom ministra inostranih poslova BiH Igora Crnatka resornom ministru samoproglašenog Kosova Bedžetu Pacoliju da dođe u Banjaluku, Dodik je ponovio da Pacoli nije dobrodošao u Republici Srpskoj, koja ne priznaje Kosovo, te da je dobra odluka da ne dođe.

On je dodao da je "Crnadakov karakter" mogao da isključi interes srpskog naroda i pozove Pacolija u Banjaluku, ali da se pita ko je mogao da pomisli da javnost u Srpskoj neće reagovati na takav poziv.

"Ne mogu da verujem da postoji takav mozak u Republici Srpskoj, ali je Crnadak dokaz da ima. Međutim, to nije Crnadakov rukopis, to je rukopis Mladena Ivanića, koji se uvek sakrije iza i nikada ništa ne radi", navodi Dodik.

Na pitanje da li će dobiti epilog slučaj zabrane ulaska u BiH ruskom književniku Zaharu Prilepinu, Dodik je rekao da sadašnji srpski predstavnici u zajedničkim institucijama BiH stalno pokušavaju da pobegnu od odgovornosti.

"Spiska o zabrani ulaska u BiH nema bez saglasnosti Srba u zajedničkim organima, neko od Srba je to učinio i sada ga brane svi oni koji sede u Sarajevu", rekao je Dodik.

On je ponovio da je to izdaja Republike Srpske. "Ako Srpska pozove svog prijatelja da dođe na najvažniju kulturnu manifestaciju i smatra da je to važno, onda BiH to mora da poštuje, ali očigledno ne poštuju Ivanić, (ministar bezbednosti Dragan) Mektić i neki drugi koji tamo sede", rekao je Dodik.

Dodik, koji je i predsednik SNSD-a, rekao je da su na taj način oni koji su to napravili učinili lošu uslugu Republici Srpskoj i izdali nacionalne i državne interese.

Na pitanje da prokomentariše odluku većine poslanika u Predstavničkom domu parlamenta BiH da se danas ne raspravlja o inicijativi za smenu Mektića s pozicije ministra bezbednosti, Dodik je rekao da Mektića brani SDA, stranka Bakira Izetbegovića.

Prema njegovim rečima, koliko god se on formalno predstavljao da je čovek SDS-a, Mektić je, ipak, suštinski čovek SDA.

Kurir.rs/Tanjug

Foto Profimedia

Kurir

Autor: Kurir