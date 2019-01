PORNO-DRAMA IZ BIHAĆA SE NASTAVLJA: Sanja sa snimka sada otkriva da joj koleginica sve smešta i širi laži o njoj

Podsetimo, Bišćanka je podnela krivičnu prijavu protiv Blaževića, preduzetnika iz tog grada, uz tvrdnje da je tajno snimao dok je bila s njim u ljubavnoj vezi i snimke seksa s njom objavio na jednoj pornografskoj stranici.

U međuvremenu, oboje su javno i otvoreno govorili o ovom slučaju. On je negirao njene navode, a ona tvrdila da slučaj treba da ispitaju pravosudne institucije.

Premda je Cerićeva zbog celog slučaja napustila rodni Bihać, gde je bila zaposlena na Pravnom fakultetu, poslednje vesti o Anelu Kurtoviću, njenom prvobitnom advokatu i vereniku, govore da je nakon skandala ponovo u svom gradu.

Iako je do pre nekoliko dana sve ukazivalo na to da se ova afera okončala, došlo je do obrta. Naime, skandalozne i šokantne informacije koje je Cerićeva objavila na svom blogu govore da se drama nastavlja. U tekstu "Istina o koleginici A. J.“, navodno, otkriva slučaj asistentkinje na Pravnom fakultetu u Bihaću zbog brojnih nezakonitih i nemoralnih radnji i navodi da je u karijeri njoj i njenom mužu pomagao Sabahudin Blažević.

"Pošto jedna bivša koleginica širi lažne informacije o meni, istina je da i ja imam nešto da kažem. Dotična A.J. je spavala i švalerisala se redovno sa A.B. i to u hotelu na Jahorini. Jeste li napomenuli suprugu ko vam je kupio sat i naučnice za rođendan... Za sve ovo imam dokaze..", napisala je, između ostalog, Cerićeva na svom blogu.

Cerićeva je još ranije najavila da će detalje afere i svoje veze s Blaževićem objaviti u knjizi i na blogu.



U Kantonalnom tužilaštvu u Bihaću su potvrdili da nisu dobili nijednu krivičnu prijavu zbog ovog teksta Sanje Cerić.

