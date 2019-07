RAT SARAJEVSKIH SUPRUŽNIKA SE NASTAVLJA! Sad se oglasio još jedan učesnik priče: Denis je lažov i manipulator!

"Denis je lažov i manipulator. Svojom izjavom želeo je da javnosti predstavi sebe kao žrtvu, a Ajlu kao preljubnicu i nasilnicu, sto je daleko od istine. On je čovek koji ima problem sa mnogim porocima, kao i kontrolisanjem besa", naveo je izvor.

Tvrdi da je Denis svoju izjavu je počeo notornom laži da nije siledžija, i da nikada ne bi udario Ajlu.

"Fizički je zlostavljao Ajlu još od početka njihove veze, kao i kroz brak. Fizički kao i psihički, maltretirao je i kada je pokušavala da ostane u drugom stanju. Za navedeno postoje svedoci, kao i Ajlina prijava, koju je, nažalost, povukla nakon njegovog ubeđivanja da će se promeniti. Druga njegova laž je da Ajla išla sa namerom da ga ubije. Logično, da je želela da ga ubije - ubila bi ga", kaže.

Denis je rekao da je našao Ajline račune iz hotel gde je bila sa ljubavnikom.

"Priča je totalno nelogična, ali ...Ajla je ranije pokrenula razvod, koji on nije želeo da potpiše, pa procedura traje duže nego što bi da je pristao da je ostavi na miru. Već određeno vreme vode odvojene živote. Denis je već duži period u emotivnoj vezi. On svoju vezu nije krio, odnosno, redovno je o njoj obaveštavao Ajlu, kako bi joj naneo što veću duševnu bol. Uzimajući sve u obzir, čak i da je Ajla našla partnera, da li je to zaista preljuba?", navodi.



Oni su reagovali i na Denisove tvrdnje da Ajla od njega traži novac.

"Zaboravio je da navede za šta je taj novac. Naravno, nikada joj ništa nije dao, a redovno je izveštavao koliko troši sa svojom devojkom. Obzirom da je Denis želeo da se javno oglasi, ovom prilikom želim da mu saopštimo da će imati priliku da kaže šta ima na sudu, neka se strpi.. U slučaju da nastavi sa javnim oglašavanjem i iznošenjem laži, sve o tome ko je on, koji su mu poroci, da li je Ajla jedina fizički zlostavljana žena ili je imao devojku i pre nje, čime se trenutno bavi sa svojom devojkom, za šta je Ajla tražila novac, kao i sve slike, biće poslati redakciji Avaza", zaključio je izvor blizak porodici Sadiković u svom obraćanju.

